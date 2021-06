Protección Civil emite alerta verde por incremento de lluvia

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante las fuertes lluvias registradas la tarde de este martes, el cauce del río Acelhuate alcanzó sus niveles máximos, inundando algunas viviendas de la comunidad Nueva Israel, en San Salvador, donde de forma preventiva se evacuó a varias familias. Asimismo, alrededor de 13 familias de la comunidad Las Palmas, San Salvador, resultaron afectadas por el desbordamiento de la quebrada La Lechuza.

Debido a esta situación, el Sistema Nacional de Protección Civil emitió alerta verde en todo el país, ya que la zona de convergencia Intertropical (ZCIT) se mantiene cercana a las costas salvadoreñas, además interactúa con una onda tropical cercana a la región, esto aportaría humedad y mantendría los cielos nublados, incrementando las lluvias hasta el jueves 17 de junio.

Según el director general de Protección, Willian Hernández, esta decisión obedece a que se podrían continuar generando pequeños anegamientos urbanos, principalmente por la basura acumulada en los sistemas de drenaje, además de daños en infraestructura del tendido eléctrico, pequeños deslizamientos de taludes y arrastre de material en suelos erosionados.

El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, detalló que también se reportaron inundaciones en la zona de La Málaga, donde el sistema de drenaje colapsó por el acumulamiento de basura, sin embargo, no se reportó desbordamiento del río en la quebrada el Arenal, pero pidieron a las personas no transitar por ese sector cuando sean lluvias intensas.

Bidegain indicó que se tuvo inundaciones en Alpes Suizos, Santa Mónica, San José, Utila y el mercado Dueñas, en Santa Tecla, aquí el sistema de drenaje colapsó. Además, en San Marcos se reportó deslaves, pero sin víctimas que lamentar.

“Como gobierno estamos en alerta, llevamos 10 albergues activos que no se han utilizado, pero si las familias no quieren evacuar se nos hace un poco difícil el trabajo, les exhortamos a que no arriesguen a sus familias, son más importantes sus vidas que los bienes”, enfatizó el ministro de Gobernación.

También, debido al desbordamiento de ríos, la comuna y cuerpos de socorros evacuaron a los habitantes del cantón Los Naranjos, municipio de Colón, La Libertad, hacia el albergue del centro escolar La Esperanza.

Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) restringió momentáneamente el paso por un carril en la carretera a Los Chorros, como una medida preventiva, ya que las últimas lluvias provocaron un derrumbe de aproximadamente dos metros cúbicos de tierra y piedras en la zona.

Fernando López, titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), dijo que la baja presión en el Golfo de México se desplazará hacia el norte, por lo cual es altamente probable que se pueda desarrollar una depresión tropical en los próximos días.

“Recomendamos atención ante la alta probabilidad de deslizamientos y pequeños flujos en la cordillera volcánica y zona montañosa norte del país, hacemos un llamado a la población a acatar todas las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil”, exhortó López. Protección Civil recordó que con la alerta verde las alcaldías deben organizar cuadrillas con personal municipal y continuar con las acciones de limpieza de colectores de aguas lluvias, tragantes, quebradas y bocanas en la zona costera; así como recolectar promontorios de basura acumulados en comunidades, barrios y colonias, en especial, aquellas en las cercanías de ríos y quebradas. Además, es necesario proteger con plástico taludes inestables que amenacen viviendas, inspeccionar árboles que amenacen con caer sobre viviendas o el tendido eléctrico, y de ser necesario autorizar y proceder con la poda o tala de los mismos.