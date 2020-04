Propuestas a Covid-19 El Salvador

César Ramírez

La primera: Otorgar a la ciencia acción, ejecución y dirección a las instituciones: El Colegio Médico,

universidades, académicos etc. e invitar a Cuba que posee experiencia en su tratamiento del Ébola en África.

La segunda: Eliminar el discurso de odio del Gobierno, enfrentar el problema con soluciones sin esquemas partidarios.

Tercera: Suprimir todo evento mediático en redes sociales que fomente la desinformación, para centrarnos en el problema social no en las emociones.

Cuarta: Fijar una ruta de la crisis, sabemos del estado de emergencia, del Estado de Excepción (cuestionado por fraude de ley) de la cuarentena, pero no sabemos ¿cuándo terminará? tampoco conocemos si la economía en servicios, industria, sector informal, producción agrícola, etc. Podrá soportar el evento… ¿Serán por tres meses? No lo sabemos. El 30 de marzo con las concentraciones del CENADE, la cuarentena perdió su razón de ser, las aglomeraciones reclamando los $300 sin restricción, no fueron entregados… La nación necesita fechas, de otra forma la incertidumbre terminará en revueltas populares por hambre y eventos impronunciables.

Quinta: Liberar a las personas que han cumplido la cuarentena (15 días), también a las personas con sus exámenes negativos, si el virus no está circulando según declaraciones ¿entonces?… Pero aún no sabemos nada de Metapán.

Sexta: Disminuir la restricción de la cuarentena, permitir el comercio con gradualidad en los rubros estratégicos y diseñar normas de prevención.

Séptima: Nombrar un equipo de comunicaciones independiente con médicos infectólogos, epidemiólogos, intensivistas, etc, quienes a fin de cuentas son los profesionales que conocen la crisis sanitaria.

Octavo: Integrarse a nivel regional en nivel de salud y coordinar acciones cooperativas.

Noveno: Escuchar a los médicos, un Hospital en CIFCO sin criterio de especialistas es imprudente, son ellos quienes saben de diseño y demandas sanitarias.

Décimo: La solución a la crisis debe comunicar esperanza y no pánico, unidad y no odio.

Hace unos días (31/MAR/2020) un twitter atribuido al Excelentísimo Señor Presidente afirmaba entre otras cosas: “he decidido pedir ayuda al gobierno de Cuba @DiazCanelB #AlertaCOVID19SV”; aplaudí el mensaje le di un RT alegremente, no tarde en publicarlo cuando una docena de mensajes me respondió “ES FALSO” y no pocos calificativos… Y yo pensando en la salud del pueblo, en salir de la crisis; mientras Italia, España abren los brazos a la solidaridad acá cierran sus corazones ¿quizás jamás necesitarán interferón?

