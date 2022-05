PROPUESTA DE POLÍTICA ORGÁNICA PARA DERROTAR A LAS PANDILLAS

Carlos E. Vela

Ingeniero-Científico salvadoreño-americano

Desde Washington, DC.

La desarticulación y derrota de las pandillas requiere disposición política del Estado que incluye: 1) una estrategia bien definida que golpee contundentemente a las pandillas en sus puntos de articulación estratégica y operacional. 2) los instrumentos necesarios para ejecutar la estrategia. 3) una arquitectura jurídica que facilite y circunscriba dentro un marco legal, sin estropear, la lucha contra las pandillas. 4) el apoyo de la ciudadanía. Un gobierno vinculado a la dirección pandilleril es incapaz de articular una postura de seguridad que conlleve a la desarticulación y derrota de las pandillas.

La responsabilidad de derrotar a las pandillas recaerá al gobierno democrático que reemplace al presidente Bukele.

Parte Final, 6

Nos encontramos ante un pacto de gobernanza entre el gobierno del presidente Bukele y la dirección pandilleril, donde el Estado de Excepción y brote de violencia del 25-27 de marzo puedan ser una maniobra político-pandillera que ha servido para 1) lanzar una persecución de mareros que están fuera del pacto de gobernanza; 2) involucrar al ejército, policía y la fiscalía en la guerra por control territorial entre pandillas a favor de Bario 18 Sureños, ya demostrado por la UCA; 3) infundir miedo en la prensa, la oposición cívico-popular y sociedad civil; 4) distraer a la población del cúmulo de malas decisiones, que van en camino a convertirse en una crisis socio-político-económica y financiera; 5) hacer creer en la población que se están combatiendo las pandillas y elevar el nivel de aceptación del presidente Bukele en las encuestas. Dentro de este contexto, el presidente Bukele va a tratar de normalizar el Estado de Excepción para tener a su disposición un instrumento que le permita detener indefinidamente a quienes considere adversarios políticos. Además, la bitconización del país, bien puede estar diseñada para el movimiento de bienes ilícitos.

Esta política pandilleril del presidente Bukele debe de ser denunciada ante la ciudadanía, la comunidad internacional y derrotada políticamente.

Política de Estado Para Derrotar las Pandillas

Una política de desarticulación y derrota de las pandillas requiere disposición política del estado que incluye: 1) una estrategia bien definida que golpee contundentemente a las pandillas en sus puntos de articulación estratégica y operacional. 2) los instrumentos necesarios para ejecutar la estrategia. 3) una arquitectura jurídica que facilite y circunscriba dentro un marco legal, sin estropear, la lucha contra las pandillas. 4) el apoyo de la ciudadanía. Un gobierno vinculado a la dirección pandilleril es incapaz de articular una postura de seguridad que conlleve a la desarticulación y derrota de las pandillas.

Propuesta concreta: 1) Establecer fuerzas especiales tipo Guardia Civil española dedicadas específicamente para proveer seguridad a la población y combatir el crimen organizado. Las características principales de dicha guardia civil son: a) Cultura y doctrina propia que normen su quehacer. b) Líneas de reclutamiento, ingreso y promoción rígidos que garantice la calidad, disciplina centralizada de fuerza de seguridad en combate. c) Asignaciones permanentes y ascensos propios. d) Presupuesto propio; 2) ampliar el marco legal que permita lanzar una lucha tenaz contra las pandillas.

Líneas de Conducción: Combatir las pandillas en base a un plan estratégico, inteligencia y oportunidad táctica, con total independencia de la política partidaria, electoral y las encuestas como lo han hecho los gobiernos pasados y el actual gobierno de Bukele. Es imperativo nombrar un comandante de estas fuerzas especiales supeditado orgánicamente en forma centralizada al poder político del ejecutivo. El puesto es civil pero regido por una disciplina paramilitar. Un mando único con un equipo tigre de conducción para formular los planes estratégicos contra las pandillas. Este equipo debe de estar formado por los mejores estrategas del país con noción de lo concreto. Cuando sea necesario buscar el apoyo de expertos extranjeros.

Líneas Operacionales: 1) Presencia permanente territorial, tácticamente ubicadas, con rondas locales; 2) acciones de respuesta inmediata; 3) campaña psicológica contra las pandillas; 4) inteligencia permanente; y uso de tecnología inteligente.

Doctrina: La doctrina define la naturaleza de las fuerzas especiales; su cometido; su alineamiento con su misión, metas y objetivos; sus principios ideológicos, su estructura orgánica y principios organizacionales; su métodos y medios operacionales y tácticos; su presupuesto y recursos; gestión y administración de recursos y presupuesto; su relación con otros instrumentos de poder del Estado y su supeditación al poder civil del ejecutivo. La doctrina restringe su cometido: Ser un medio que garantiza la supremacía del gobierno, en todo el territorio nacional, como instrumento de seguridad ante el crimen organizado, las catástrofes, epidemias, y otras situaciones que requieren acciones cívicas en defensa de la población. No es parte del ejército, una policía de orden, ni un instrumento judicial del crimen. En la lucha contra las pandillas, una guardia civil sería un órgano del estado para la recuperación de todo el territorio; eliminación total de las pandillas y el restablecimiento del gobierno como supremo en todo el país.

Inteligencia permanente contra las pandillas: 1) Conocer a exactitud el pensamiento, accionar, estructura orgánica, vínculos y planes de las pandillas. 2) Estudiar el pensamiento, la cultura organizativa de las pandillas, el tipo de personalidad y perfiles psicológicos que permita diseñar acciones enfocadas. 3) Conocer a exactitud la estructura orgánica de cada pandilla: sus líderes, relevos, capos intermedios, personas de confianza, etc. 4) Mapear las estructuras de las pandillas y conocer sus vinculaciones: orgánicas internas (pandilla y bases de apoyo); nivel de inserción en los instrumentos de gobierno; las formas y canales de relación con otras expresiones del crimen organizado; fachadas; y otras expresiones legales de sociedad (estado, negocios, prensa, políticos, etc.). 5) Mapear las zonas de control y formas cómo los pandilleros ejercen su control y mando en cada zona. 6) Ubicar el lugar de residencia de la dirección de las pandillas y el crimen organizado. Considerar que por la cantidad de dinero que manejan es posible que muchos dirigentes hayan abandonado sus zonas de control y mudado a colonias de capas medias e incluso de clase alta. 7) Infiltración de sus estructuras y territorios. 8) Inteligencia electrónica e inteligencia artificial.

Financiamiento: Hay que partir del principio de que lo fundamental es una doctrina normativa, estabilidad orgánica y la ejecución de una política estratégica bien articulada con planes efectivos: plan estratégico; plan operacional; plan logístico; plan orgánico; planes tácticos; y planes de acción puntual. No se necesitan grandes cantidades de financiamiento para la ejecución de un plan bien diseñado. Lo que se necesita es sabiduría, decisión, coraje y contextura, habilidad de planificación y capacidad de ejecución. Para esto se sugiere, como punto de partida, una transferencia de recursos del ejército, policía nacional y fiscalía: 1) Conformar una fuerza especial, con independencia orgánica, a partir de los mejores oficiales, soldados y policías del ejército y la Policía Nacional Civil, e investigadores de la fiscalía. 2) Transferir uno de los cuarteles de ejército para la fuerza especial. 3) Determinar qué puestos policiales puedan ser transferidos a las fuerzas especiales. 4) Utilizar todos los bienes confiscados provenientes de las pandillas, crimen organizado y asociaciones ilícitas como fondo de financiamiento de las fuerzas especiales. 5) Ejecución de donaciones internacionales no ejecutadas para la lucha contra el crimen organizado en la región. En 2014 estime que cerca de $500 millones no fueron ejecutados. 6) Desarrollar un plan de solicitudes internacionales para fondos e infraestructura asociados en la lucha contra las pandillas. 7) Transferir el impuesto de guerra a la lucha contra las pandillas y otras formas del crimen organizado. 8) asignación especifica dentro el presupuesto nacional. 9) Lograr apoyo operativo internacional (ejemplo: DEA, FBI) primordialmente de EEUU.

Medidas Generales: 1) Desarrollar una doctrina autoritativa que tendrá que ser aplicada fielmente por las fuerzas especiales, excepto en aquellos casos que el comandante en el terreno juzgue la existencia de circunstancias excepcionales que dictan lo contrario. 2) Desarrollar planes lógicamente articulados a nivel estratégico, operacional, táctico y de ejecución puntual en el terreno. 3) Integrar en una arquitectura de misión institucional de estado que integre todos los esfuerzos y prácticas para combatir las pandillas de tal forma que exista una sola visión estratégica que articule todos los esfuerzos para cumplir la misión. 4) Implementar una base informática con capacidad de minado de datos, manejo de conocimiento, apoyo de decisiones, y apoyo jurídico.

Medidas Legales: 1) Considerar legislar una ley que establezca una Corte Especial para procesar a las pandillas y otras formas del crimen organizado. La característica principal de esta corte es el anonimato: a) Anonimato de los jueces; b) Anonimato de los fiscales; c) Anonimato de los testigos; d) Archivos clasificados; e) Establecimiento de una sección especial, autónoma, que fiscalice el buen comportamiento de la Corte Especial. 2) Lograr una ley de asociación ilícita que permita confiscar bienes y juzgar a aquellos que a conocimiento: a) Otorguen apoyo a las pandillas y otras formas de crimen organizado. b) Establezcan negocios o tengan tratados de negocio con las pandillas y otras formas de crimen organizado. c) Mantengan una relación política con las pandillas u otras formas de crimen organizado.

Esta ley debe de permitir el congelamiento de todos los bienes de aquellas personas que se tenga suficiente información de su asociación ilícita. Sera obligación de la persona probar que todos sus bienes son de procedencia licita. En caso de no poder probar el origen lícito de uno de los bienes, todos sus bienes pasarían a ser propiedad del estado. La Corte Especial mencionada arriba puede ser asignada a dictaminar en forma expedita el congelamiento de bienes por asociaciones ilícitas.

Necesidad de una Anticipación Estratégica: Ante un asedio estratégico no sería extraño que las pandillas pasen a una nueva fase de hostigamiento de la sociedad. Estas pueden incluir secuestros y asesinatos selectivos y sensacionales como actos de propaganda violenta o para exigir libertad de reos, recompensas o demandas políticas. Adicionalmente, una política contundente contra las pandillas tendrá el efecto de federarlas y de buscar apoyo de las pandillas en Hondura y Guatemala. Todas las posibles reacciones pandilleriles mencionadas arriba requieren deliberación interna y negociación entre las direcciones de las pandillas. No se puede permitir que tengan la oportunidad de realizarlas.

Adicionalmente, la violencia en sí, en cualquiera de sus manifestaciones no podrá ser disminuida a niveles normales de una sociedad hasta que el país se enmarque en una ruta que le dé perspectivas de futuro a la población.

Dada la propensidad del presidente Bukele a desnaturalizar las instituciones del Estado y manejarlas como instrumentos personales a su servicio, disposición y antojo. La responsabilidad de crear un instrumento de seguridad de esta envergadura recaerá al gobierno democrático que reemplace al presidente Bukele.