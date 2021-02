Promueven participación de niños y adolescentes en el proceso electoral

@DiarioCoLatino

Como parte de los comicios municipales y legislativos de este 28 de febrero, World Vision El Salvador y Tin Marín, el museo de los niños, dieron a conocer la iniciativa donde por segunda ocasión se promueve la participación de niños, adolescentes y jóvenes en un proceso electoral. Debido a la pandemia de la COVID-19, esta vez la actividad será en línea y permitirá una mayor oportunidad de participación.

«Los niños y las niñas también votan» promueve la participación activa por medio de la priorización de las problemáticas y situaciones que más les afectan en sus comunidades, estos insumos pretenden servir de referencia a los servidores públicos para focalizar su trabajo en atender prioritariamente los temas de interés de la niñez.

En estas elecciones no se votará por un candidato, sino que podrán elegir el tema más importante que los niños consideran debe ser atendido, tanto por los tomadores de decisiones, como funcionarios públicos y sociedad civil. Entre los temas están: contar con herramientas para seguir estudiando; que me traten con respeto, ternura y me protejan; contar con medicina y atención médica, espacios para hablar de cómo me siento; lugares seguros para poder jugar, tener agua limpia todos los días.

Según Laura del Valle, directora nacional de World Vision El Salvador, con esta iniciativa se pretende incluir a niños, niñas y adolescentes en el proceso de votación, a desarrollarse este domingo, y enseñarles la forma democrática en que deben ejercer sus derechos, mostrado la capacidad de tomar decisiones respecto a su propia vida y entorno, «que expresen sus opiniones y de esta forma juntos, con todos los actores a nivel nacional, generar un diálogo que lleve al desarrollo y la transformación que ellos esperan en pro de su bienestar y protección», reiteró.

Los niños y niñas podrán ejercer su voto ingresando al sitio web http://www.escucha. worldvision.org.sv/. Los resultados se darán a conocer en el mes de abril de 2021 y serán entregados a los funcionarios públicos y tomadores de decisión, para que se pueda trabajar en una agenda que prioriza las temáticas.