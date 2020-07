PROES: No hay justificación para mantener el confinamiento por COVID-19

Joaquín Salazar

“El confinamiento total no aplica y no debiera ser una estrategia a seguir”, sostuvo Roxana Rodríguez, Educadora e integrante de Profesionales por la Transformación de El Salvador, quién aseguró en el programa radial “Realidad a Fondo”, que el gobierno no tiene un plan para contener la emergencia nacional por COVID-19.

Rodríguez dijo que el virus está focalizado, “si uno analiza las cifras que están presentando el gobierno. El virus está presente en 15 municipios y hay todavía alrededor de 44 municipios que no presentan un solo caso”. Motivo por el que sostiene que el confinamiento ya no es necesario, sino atender las necesidades primordiales en salud y economía de los salvadoreños.

PROES sostiene que el trabajo que realizan las alcaldías del país está demostrando que se puede contener la emergencia. Comunas como Soyapango, San Miguel y otras están focalizando los esfuerzos en identificar los casos de COVID-19, aislarlos e identificar los nexos epidemiológicos.

Rodríguez cuestionó que el gobierno no respeta ideas que no surjan desde el Gabinete ampliado de salud. Situación que dijo “es lamentable”, como lo que suscitó con el académico Oscar Picardo de la Universidad Francisco Gavidia, al grado de ser tratado como “Imbécil y loco”, por abordar la emergencia de COVID-19 desde las municipalidades.

“Lo único que deja en evidencia la poca credibilidad que hay en los datos, ya que hemos denunciado que hay un sub registro intencional. Sabemos que hay un sub registro que si van anotando la cantidad real de casos y muertes. Con el fin de mantener a la gente asustada”, afirmó Rodríguez.