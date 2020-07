PROES denuncia que Gobierno pretende mantener emergencia con fines electorales

Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) sostiene que el virus COVID-19 se encuentra focalizado en quince municipios, por lo que no es necesario un nuevo confinamiento nacional.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Estamos ante las puertas de una situación muy grave, que no vemos intención del Gobierno de contener esta crisis; sino, más bien, profundizarla con fines electorales”, analizó Roxana Rodríguez, representante de la Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) sobre la pandemia de COVID-19 que afecta al país.

La educadora participó en el programa radial “Realidad a Fondo”, que se transmite en Radio Maya Visión, en el cual hizo duras críticas a la forma de cómo el Gobierno ha manejado la emergencia nacional por el coronavirus, que por hoy ya ha afectado a más de 10,000 salvadoreños y que ha cobrado la vida de 278 personas, hasta el cierre de esta nota.

Para ella, el presidente siempre termina diciendo que esta situación en el sistema de salud es producto de los treinta años de incapacidad y negligencia de gobiernos anteriores, cuando realmente lo que vive el país “es producto del año de mala gestión, de autoritarismo que ha caracterizado a este Gobierno”.

Rodríguez explicó que ha habido un mal manejo de la emergencia con una clara intención de mantenerla para tener bajo el miedo a la ciudadanía; como también para tener un uso discrecional de los fondos de la emergencia. Asimismo, en algunas medidas tomadas como la entrega de los $300, que solo rompió con la cuarentena estricta iniciada en marzo pasado, mientras que la entrega de alimentos criticó que ya lleva más de un mes en la primera fase de entrega y aún hay familias que no reciben este beneficio, “que supuestamente es para tres meses”.

“Hay una manipulación con fines políticos, lo que sucedió con el confinamiento que duró 90 días ha sido uno de los más largos a nivel mundial. Pero, lo que ha salido a la luz, es que este confinamiento absoluto para lo que sirvió es para que el Gobierno haga el uso discrecional de los recursos, amparados en una emergencia, aseguró Rodríguez.

Ya que para PROES no hay motivos para mantener el confinamiento nacional (cuarentena nacional obligatoria), puesto que sostuvo que el virus se enfoca en quince municipios del país y hay otros 44 que no reportan aún ningún caso confirmado de COVID-19, “el confinamiento total no aplica y no debiera ser una estrategia a seguir”.

La mayoría de estos municipios con mayores niveles de contagio se encuentran en el departamento de San Salvador, que ya contabiliza 4,453 casos confirmados, seguido de San Miguel, La Libertad y Santa Ana, que tienen ciudades con más de cien casos confirmados.

La educadora reflexionó que el Gobierno no respeta ideas que no surjan desde el Gabinete ampliado de salud, situación que es lamentable, como lo que suscitó con el académico Óscar Picardo, de la Universidad Francisco Gavidia, al grado de ser tratado como “imbécil y loco”.

“Lo único que deja en evidencia es la poca credibilidad que hay en los datos, ya que hemos denunciado que hay un subregistro intencional. Sabemos que hay un subregistro que sí van anotando la cantidad real de casos y muertes, con el fin de mantener a la gente asustada”, afirmó Rodríguez.