PROES anuncia su apoyo al FMLN en las elecciones de 2021

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) anunció su respaldo a las candidaturas municipales, legislativas y Parlamento Centroamericano del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). PROES ha apoyado al FMLN en las elecciones legislativos 2018, en 2019 con la fórmula presidencial) pero esta ocasión le darán un mayor énfasis al municipio de Santa Tecla.

Roxana Rodríguez, presidenta de la junta directiva de PROES, dijo que se toman estas acciones de respaldo porque “somos un agrupamiento de profesionales de izquierda”, es decir, que son progresistas, comprometidos con las causas populares, en otro argumento, dijo que no tienen posturas neutrales ante la realidad, “tenemos posturas comprometidas con la transformación y el beneficio de los sectores de menos recursos, y el FMLN es el único partido que de verdad trabaja en favor de la democracia y del bienestar económico y social de la población”.

Añadió que durante la gestión presidencial del FMLN, la mortalidad infantil disminuyó de 23 a 9, por mil nacidos, la mortalidad materna se redujo de 49 a 26 por cada 100mil nacidos, el analfabetismo disminuyo sustancialmente, el 77% de las personas alfabetizadas fueron mujeres, la pobreza bajo del 40% al 26% de los hogares salvadoreños, y el índice de desigualdad descendió del 0.48 al 0.34.

Asimismo, la presidenta se refirió a la actual administración del país, que catalogó como “un retroceso peligroso”. “El clan empresarial que gobierna el país, está integrado por la familia de Bukele y sus amigos que pretenden acumular grandes recursos económicos a costas del erario público para afianzar su proyecto político y liquidar a las organizaciones de izquierda, a las revolucionarias y democráticas”. Por ello, esta asociación respalda al partido de izquierda, “es la herramienta de lucha que tenemos”.

“El Gobierno viola la autonomía sindical, despidió a 8 mil empleados públicos el primer día de sus funciones, incluyendo mujeres embarazadas y personas con discapacidad, además amenaza a la prensa que investiga y divulga los múltiples casos de corrupción pública”, indicó Rodríguez. Además, mencionó que se han perdido 66 mil empleos formales, y 110 mil informarles debido a las malas decisiones que el gobierno en turno tomó en lo que respecta a la economía durante la pandemia de la COVID19.

Además, PROES propuso acciones que deberán tomar los candidatos del FMLN, entre ellas están: legislar para fortalecer el sistema democrático, el respeto a los derechos humanos y a un medio ambiente sustentable. Legislar para fortalecer los mecanismos de transparencia y combate a la corrupción pública y privada. Legislar para fortalecer y ampliar los programas que benefician a los sectores de bajos ingresos.

Apoyo a la alcaldía de Santa Tecla

El legado del exalcalde de Santa Tecla, Oscar Ortiz, es la base fundamental para que PROES brinde su apoyo a la candidatura de la joven Yeymi Muñoz, para que “rescate” a la ciudad, y que vuelva a los tiempos de administración anteriores, señaló PROES.

Por su parte la candidata a alcaldesa mencionó que en este tiempo que falta para el 28 de febrero se va a esforzar para generar las condiciones para ganar la alcaldía tecleña, “sé que no es un reto fácil, pero desde hace un año me he dado a la tarea de estudiar a esta ciudad, de revisar cuáles son los potenciales que tiene, de conocer sus habitantes y caracterizarla”.

La joven candidata expresó que el actual alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, “no se vincula con la población, por eso ésta no tiene participación en los procesos de decisión de la municipalidad y eso lo considero un error porque cuando se es un funcionario debes de construir junto a la gente”.

Agregó que no es correcto que la administración actual de d’Aubuisson haya privatizado el servicio de recolección de desechos sólidos, de videovigilancia y de lámparas led.

“No hay un plan estratégico que responda a los problemas reales de la población, sino que hay acciones de manera aislada que no resuelvan los problemas específicos de los jóvenes, de las mujeres y adultos mayores, por eso es necesario una planificación que permita responder a las necesidades de cada grupo poblacional generando esas medidas que permitan el desarrollo integral de la población, pero sobre todo volver a la ciudad competitiva”.

“ La ciudad tiene un gran potencial en el sector comercio, son más de 5,400 empresas que generan más de 30 mil empleos y es importante una reforma economía que le permita a las microempresas, salir de la crisis en las que está y eso genera condiciones para avanzar en un desarrollo que sea con crecimiento económico, sostenido e inclusivo” señaló.

“Vamos a rescatar el centro histórico de la ciudad, lo convertiremos un centro de espacio abierto para que la gente pueda caminar en un lugar que tenga los componentes de arte; de cultura, de reactivación económica, de oferta gastronómica, para que miles de salvadoreños y extranjeros vengan al municipio y nos dejen su dinero”, expuso Yeymi Muñoz. En cuanto a los vendedores ambulantes ante esta posible remodelación si en todo caso llegase a ganar se debe de establecer “un dialogo sincero” donde los ejes principales sean la negociación y el ordenamiento.

Dentro de los ideales que lleva con su equipo es un que se necesita un “gobierno participativo” entre el alcalde y el ciudadano para que exista una reciprocidad en cuanto a la información del municipio.