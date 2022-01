Pro-Búsqueda conmemora la lucha por la verdad y la justicia

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Los testimonios son coincidentes y desgarradores. El conflicto armado interno que concluyó luego de la firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992, permite que sea una fecha vigente de conmemoración para madres y padres que integran a la Asociación Pro Búsqueda, quienes demandaron el respeto a esta fecha emblemática que les permitió reconstruir sus vidas y buscar a sus hijas e hijos arrebatados por elementos de la Fuerza Armada en los años ochenta.

En un pronunciamiento Pro-Búsqueda reiteró que la firma de los Acuerdos de Paz fue un evento histórico que permitió en primera instancia el cese al fuego, la creación de instituciones que velarían por garantizar el respeto a los derechos humanos de la población y un avance en la búsqueda de un país democrático.

Francisca Dubón, fundadora de Pro Búsqueda y madre de la primera niña recuperada al año de la firma de los Acuerdos de Paz, recuerda en una mezcla de alegría y tristeza cómo ese 16 de enero de 1994 pudo recuperar a su hija María Elsy Dubón, en las Aldeas SOS, luego de ser arrebatada a su padre cuando ella tenía 6 años.

“Para mí, los Acuerdos de Paz tienen esa importancia especial, porque se creó la Comisión de la Verdad y luego se vino esa exigencia del respeto a los derechos humanos, porque antes en la guerra se sufrió mucho, los soldados no tuvieron conciencia, mataron y desaparecieron niños”, recordó.

“Pro Búsqueda nace con las madres que buscábamos a nuestras hijas e hijos, y con el Padre Jon Cortina, que con su trabajo después de la firma de los Acuerdos de Paz, comenzamos a trabajar. Ahora, he oído a los diputados decir que el Día de las Víctimas será el 16 de enero y eso no puede ser, primero porque ni nos han pedido opinión a nosotros que somos las víctimas, que somos los familiares que no olvidamos los Acuerdos de Paz”, acotó Dubón.

La Asociación Pro Búsqueda tiene un total de 1,026 casos recibidos en sus archivos, de los cuales en gestión se encuentran 563, han resuelto 463 casos, que se establecen en: 287 reencontrados, 89 localizados y 87 localizados fallecidos. Esta organización se ha caracterizado en la búsqueda de la niñez desaparecida desde el enfoque de “diálogo y propuestas constructivas”, con sectores y gobiernos en turno que le ha merecido reconocimientos nacionales e internacionales.

“A nosotros nos unió el dolor y la pérdida, por eso nos molesta que digan que no hay niñez desaparecidos, cuando como ProBúsqueda hemos encontrado 467, ese es trabajo de todos nosotros como familiares que iniciamos con el Padre Jon Cortina. Somos más de 800 personas que hemos perdido a nuestros hijos e hijas, los desaparecieron, se los llevaron y tuvimos que pedir ayuda internacional”, señaló.

“Si bien, encontré a mi hija, no me iba a desatender de las otras madres que aun no recuperan a sus hijos y sus hijas, así que jamás dejaré ProBúsqueda, somos un grupo de madres y padres que vamos a seguir buscándolos y quizás hasta el último momento de nuestras vidas solo queremos justicia y verdad”, sostuvo Dubón.

Mientras, Suyapa Serrano Cruz, hermana de Ernestina y Erlinda desaparecidas por miembros de la Fuerza Armada, en Los Alvarenga, jurisdicción de Nueva Trinidad, Chalatenango, lamentó que hasta la fecha no ha tenido una respuesta concreta por parte del Estado salvadoreño, sobre el paradero de ellas.

El Estado salvadoreño fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 23 de noviembre de 2004, luego de determinar la responsabilidad internacional del Estado por vulnerar la integridad personal de las hermanas Serrano Cruz y por falta de una investigación ante su desaparición.

“Para mí es muy duro… han pasado tantos años pidiendo justicia, la búsqueda y el reencuentro con mis hermanas Ernestina y Erlinda, que tenían 5 y 7 años de edad. Y aún no sabemos nada del paradero de ellas y nos dañan con eso y solo hacen reformas a las reformas, pero la ayuda como familiares dándonos una respuesta de nuestros familiares no la han dado”, manifestó Serrano Cruz.

Las deudas con las víctimas del conflicto armado, señaló, Eduardo García, director ejecutivo de Pro-Búsqueda, acumula la indiferencia de tres gobiernos en la historia de país. Al hacer énfasis sobre la construcción de una ley de “justicia transicional” que elabora la comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, y que las declaraciones de la presidenta de la comisión del partido oficial, sean de descalificación a las víctimas.

“Queremos recordarle a la diputada, que la Sala de lo Constitucional, en su sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, en la que enfatizó la importancia de la participación de las víctimas y las organizaciones que las representan y atendiendo a sus reivindicaciones”, dijo.

“Nos preocupa también como la historia se repite y como durante la actual administración gubernamental se ha retrocedido en materia de derechos humanos. Denunciamos la cooptación de los diferentes órganos del Estado y la Fiscalía General de la República, por parte del órgano Ejecutivo”, reiteró García.

María Maura Contreras, madre fundadora de Pro-Búsqueda, cuyo desaparición de sus tres hijos Christian, Goyita y Ana Julia Contreras, fue un caso sentenciado por la Corte IDH en el 2011, manifestó su satisfacción de haber encontrado a 2 de sus tres hijos, a través del trabajo realizado desde Pro-búsqueda y el padre Jon Cortina.

“Yo al principio los busqué sola, sin saber si estaban vivos o muertos, los busqué luego de la Masacre del cantón La Conacastada, los soldados nos intimidaron con sus armas. me arrebataron a mis tres hijos y comenzaron la masacre, yo corrí con mi niña tiernita de 4 meses y me caí, me la quitaron y pienso que si ellos hubieran sabido la lucha que iba a dar buscándolos, creo que me hubieran matado ese día, se han de haber arrepentido”, reseñó.

“Me pongo mal que digan que Pro Búsqueda no ha hecho nada, que estamos engañando gente y creo que el único engaño ha sido de los presidentes, al menos, los otros presidentes no nos habían quitado el derecho de celebrar los Acuerdos de Paz, que nos ayudó infinitamente porque ya no teníamos que andar en los montes huyendo, ya no teníamos miedo que nos fueran a sacar de las casas, ni que nos bajaran de los buses y nos acusaran de guerrilleros, aunque todavía lo hacen pero gracias a esos Acuerdos de Paz, ya esta gente (soldados) no se sintió con total autoridad de agredirnos a nosotros”, puntualizó Contreras.