Pro-Búsqueda conmemora 26 años de lucha ardua y esperanzadora

La Asociación Pro-Búsqueda de niños desaparecidos conmemoró el 26 aniversario de una lucha ardua y esperanzadora, por reunificar las familias quebrantadas durante el conflicto armado, exigir la verdad, justicia, reparación y garantías de no volver a repetir los graves hechos ocurridos en el país en ese tiempo, tal como fue la idea de su fundador, el jesuita Jon Cortina.

El coordinador del Área de Incidencia de Pro-Búsqueda, José Lazo, detalló que hasta diciembre de 2019 recibieron 1105 casos de niños desaparecidos, de los cuales, 451 se resolvieron, 282 han terminado en un reencuentro, 87 fueron resueltos como fallecidos y 554 aún están en investigación; además, ha logrado que en 3 ocasiones se condene al Estado salvadoreño.

«Para Pro-Búsqueda no es un orgullo que el Estado salvadoreño sea llevado a instancias internacionales para dar cuentas de la desaparición de la niñez en el país, debe ser para la sociedad salvadoreña un motivo de vergüenza que el Estado no ha podido responder por uno de los derechos fundamentales como es el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación. Los casos del conflicto armado no son del pasado, porque la justicia aun no ha llegado», externó Lazo.

Asimismo, reiteró que el Estado sigue en deuda con las víctimas del conflicto armado, principalmente con los padres y madres de la niñez desaparecida que durante tanto tiempo han soportado la tortura de la desaparición forzada, y cada mañana se levantan pensando si ese es el día en que podrán conocer ese rostro y tener un abrazo de su familiar.