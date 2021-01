Privatizar el agua no está en los planes del gobierno, asegura presidente de ANDA

Mirna Jiménez

El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán aseguró este viernes que no está en los planes del Gobierno privatizar el agua, por el contrario, se busca mejorar el servicio, dijo. “El agua no tiene tintes políticos, es un bien humano y no se va a privatizar”, manifestó Alemán.

Alemán mostró su confianza que en la otra legislatura, a elegirse este próximo 28 de febrero, y que toma posesión el 1 de mayo, va a dar más apoyo a la legislatura que favorezca el tema del agua.

“Tenemos fe que con la nueva legislatura nos van a apoyar, ANDA va a ser una prioridad y vamos a sacar adelante los proyectos”, añadió Alemán. Por otra parte, el funcionario manifestó que El Salvador está entrando en la estación seca del año por lo que llamó a la población a hacer un uso racional del agua, y no desperdiciarla innecesariamente. “En época seca el mejor consejo es el ahorro del agua, todo tiene que ver con un manejo integral del medio ambiente”, afirmó.

“Estamos entrando en una época seca, los equipos de bombeo hacen mayor esfuerzo para llevar el agua a los lugares donde se tiene que dar, es una época complicada”, detalló Alemán.

Sobre el proyecto de modernización de la planta de potabilización Las Pavas, Alemán dijo que se tiene un 70 % de avance.

“En las Pavas el avance físico lleva arriba del 70 % pero no indica que la producción la tengo arriba del 60 % porque todavía estamos esperando siete motores, cuando vengan hay que hacer pruebas y el enfoque de Las Pavas será integral”, destacó.