Principal cárcel de Honduras con 65 casos positivos de coronavirus

TEGUCIGALPA/Xinhua

Al menos 65 reos de la principal cárcel de Honduras están contagiados con COVID-19, lo que preocupa a las autoridades penitenciarias y familiares de los presos, informó hoy el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De hecho, la Penitenciaría Nacional, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa, tiene más casos de coronavirus que cualquier colonia de la capital hondureña.

Los familiares de los reos van más allá y afirman que hay unos 800 internos con sintomatologías de fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo.

En ese sentido, la presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, Delma Ordóñez, indicó que la situación ya se salió de las manos de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

«Hay un brote que no sabemos de qué, si es dengue o gripe porque en las cercanías del centro penal, me comentaba el director, hay nubes de zancudos que no han pedido controlar», amplió Ordóñez.

Representantes de organismos de derechos humanos han hecho gestiones para que la cárcel de varones de Támara y del Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), localizado en el mismo sector, se realicen masivas pruebas PCR para detectar la enfermedad.

Los casos positivos de COVID-19 en Honduras ascienden hasta el momento a 5.880, hay 243 decesos y 648 personas recuperadas.