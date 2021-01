Prince Royce es reconocido por Guinness World Records

@SAmigosCoLatino

Guinness World Records (GWR), la autoridad mundial en récords, recientemente honró a Prince Royce por su primer récord mundial. El artista alcanzó el título de récord de GUINNESS WORLD RECORDS™ por la mayor cantidad de semanas número 1 en la lista de Billboard Tropical Airplay (29 semanas) con el éxito de “Carita Inocente”, desde el 28 de marzo hasta el 17 de octubre de 2020.

Para hacerlo oficial, la Adjudicadora de Guinness World Records, Spencer Cammarano, presentó al artista su título de récord en una presentación de certificado virtual.

“Es un gran placer y un honor premiar a la estrella de la música latina, Prince Royce, con el título de récord de Guinness World Records de la mayor cantidad de semanas número 1 en la lista de Billboard Tropical Airplay. Su gran éxito ‘Carita Inocente’ se posicionó por 29 semanas consecutivas número 1, convirtiéndolo en una inspiración para la comunidad latina. Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia de Guinness World Records ”, indicó Cammarano.

El sencillo “Carita Inocente” está incluido en el álbum doble ALTER EGO lanzado por Royce en febrero 2020, que contiene registros vocales que enamoran en una variedad de géneros; desde bachata romántica y de calle, hasta R&B, pop, un poco de rap y beats urbanos.

En los últimos diez años, el galardonado cantante y compositor, se ha convertido en una auténtica superestrella, con más de 60 millones de seguidores en redes sociales, billones de reproducciones en plataformas digitales, 18 éxitos #1 en la radio y más de 50 premios internacionales reconociendo su música y su carrera artística.

“Siendo este un año tan desafiante, no estaba realmente enfocado en los números y lo que estaba sucediendo con mi música, así que cuando mi equipo me llamó para contarme sobre el reconocimiento de Guinness World Records, trajo mucha luz a mi vida. De pequeño miraba el libro de Guinness World Records y jamás imaginé que sería algo que lograría, así que ha sido una sorpresa maravillosa. Me siento honrado y muy agradecido”, expresó el artista.

