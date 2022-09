Primeros entrevistados a procurador de DDHH “no son idóneos al cargo”

Samuel Amaya

Los diputados de la Asamblea Legislativa han reaccionado luego de realizarse la primera sesión de entrevistas a candidatos a procurador para la defensa de los derechos humanos. La oposición asegura que las respuestas de los aspirantes fueron encaminadas a los intereses del oficialismo y no mostraron independencia.

El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, comentó que los aspirantes “evidentemente responderán las preguntas de la manera en que los diputados oficialistas quieren oírlas si lo que pretenden es lograr ser electos en el cargo. A lo que voy es que con todas las ponencias y respuestas que escuchamos de los candidatos, en mi opinión ninguno es idóneo para el cargo”.

Fueron entrevistados cinco aspirantes: Gustavo Adolfo Rivas, Carolina María Hernández, Yanira Guatemala Martínez, Roberto Martínez Díaz y José Apolonio Tobar, este último actual procurador. Los diputados se centraron en preguntar aquellos aspectos donde podían mostrar una postura ya sea a favor o en contra; por ejemplo, que brindaran su opinión sobre el Régimen de Excepción y si violenta los derechos humanos.

Así contestaron los aspirantes:

“La medida como tal es saludable para el país, porque estábamos en una ola de violencia que ha sido por años y no se había tenido una condición certera o lo suficientemente aterrizada en la realidad del país para generar una respuesta. Más allá de las lecturas jurídicas, ha traído un bienestar social que sobrepasa posiblemente las lecturas de la mayoría de los pensadores que no comprenden cómo el país está evolucionando para llegar a nuevas esferas de progresividad. Muchas veces se nos olvida que el pueblo tiene derecho a reescribir su historia y no ser condenado a repetirla”: Gustavo Rivas, especialista en derecho internacional de los Derechos Humanos y quien desempeñó diferentes cargos en la PDDH de 2005 a 2020.

“Con la implementación del régimen se está tratando de garantizar el derecho a la seguridad de la población salvadoreña; eso nos va a impulsar a que también el país vaya desarrollándose en esa área, cuya finalidad tiene el Estado y es en cuanto a la promoción y protección de la población. Es una medida muy buena que ha permitido la apertura de nuevos comercios. Considero que el Régimen de Excepción no violenta los derechos humanos cuando se trata de proteger la seguridad de los ciudadanos”: Carolina María Hernández, trabajadora en la PDDH desde 1999 a la fecha.

“El Régimen de Excepción es como ustedes bien dicen, de excepción, es algo que se sale de la norma y está permitido en nuestra Constitución de la República. Esta herramienta está llevando a cabo a las personas detenidas en su primera audiencia a los 15 días; posteriormente, se abre el término de Instrucción. Por tanto, no podríamos decir que por el solo hecho de existir el Régimen de Excepción o por el solo hecho de estar detenido por el Régimen de Excepción se les violente un derecho humano. No se les violenta, podríamos hablar de que podría haber algunas vulneraciones, pero estando en su proceso de detención, que es muy diferente a ser detenido”: Yanira Guatemala Martínez.

“Esta medida es una herramienta para combatir el crimen y está establecido en la Constitución. El Salvador no actúa de forma aislada; el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que los Estados tienen la potestad de poder establecer este tipo de regímenes bajo dos requisitos: que exista una situación excepcional y que el Estado lo haya declarado como tal”: Roberto Martínez Díaz.

“El Régimen de Excepción por sí mismo es una herramienta prevista en la Constitución y serán las autoridades legalmente constituidas las que determinen si existe o no algún vicio en esto. Yo estimo que la población ha valorado de manera positiva los cambios en seguridad que se han percibido”: José Apolonio Tobar, actual procurador.

Para la diputada Claudia Ortiz, las entrevistas muestran que los candidatos “desconocen el tema de derechos humanos o carecen del criterio propio que requiere un cargo como éste, el requisito de la independencia”.

“Este tipo de respuestas disminuye la idoneidad de esas personas para aspirar al cargo, me parece que es lamentable y vergonzoso el papel que han hecho los diputados que entrevistaron, porque se debe buscar independencia y no coincidencia con las políticas o decisiones del Gobierno. Se debe buscar que sean funcionarios con criterio propio y eso es lo que no estamos viendo”, enfatizó Ortiz.

El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Rene Portillo Cuadra, sostuvo que “hasta el momento ninguno de los postulantes ha llenado las expectativas que necesita el país. Existen muy buenos perfiles académicamente, pero todos han demostrado estar plegados hacia el oficialismo”.

Mientras que Numan Salgado, diputado aliado al Gobierno, comentó que espera que finalicen las entrevistas para poder analizar y brindar una postura sobre el apoyo que daría GANA. El próximo lunes se entrevistará a Juan José Zaldaña Linares, David Oswaldo Escobar Menéndez, Clovis Yeral Mondragón Hernández, Raquel Caballero de Guevara.