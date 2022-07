Previa: Firpo intentará redimirse ante Alianza 

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

Alianza FC y Luis Ángel Firpo moverán su primer pieza esta noche en el estadio Cuscatlán de cara a la primer jornada del Apertura 2022, donde el bicampeón intentará iniciar su camino por la decimoctava, mientras que el cuadro pampero llegará decidido a redimir su camino en la Liga Mayor de Fútbol donde, en el Clausura 2022 no pudo ir más allá de los cuartos, tras ser eliminados por el equipo paquidermo.

Los albos llegan con cambios importantes en su plantilla como la ausencia de Franco Arizala y la incorporación de Víctor Landazuri y Camilo Delgado, pero no es el único cambio, ya que, también estrenarán DT, con el interino, Adonay Martínez.

Por su parte, Firpo, quien quedó eliminado en cuartos de final por el mismo bicampeón, llegará al Coloso con la intención de redimir el global de 4-2 de los cuartos de final del Clausura 2022, bajo la nueva dirección de Carlos Romero ex DT del Jocoro, también con jugadores como el ex emplumado, Reinaldo Aparicio y Santos Guzmán, ex jugador del cuadro fogonero.

Los albos intentarán validar su localidad este día a las 7:15 p.m. en el estadio Cuscatlán con la visita de los usulutecos que no tuvieron la mejor participación en el torneo anterior.