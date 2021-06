Pretenden borrar el historial crediticio de salvadoreños que se encuentran en DICOM

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa sesionó y trató los temas relacionados con las Agencias de Información de Datos más conocidas como DICOM. Los parlamentarios acordaron empezar a crear un marco normativo para proteger los datos de los salvadoreños que en algún momento se endeudaron, pero posterior saldaron dicha deuda y no lograron salir de una base de datos que las tacha de deudores y por ende, no poder acceder a bienes o servicios en otra empresa.

La presidenta de la Comisión Financiera, Dania González explicó que un buró de crédito es “toda persona jurídica, pública o privada, exceptuando a la Superintendencia del Sistema Financiero, que se dedica a recopilar, almacenar, conservar, organizar, comunicar, transferir o transmitir los datos sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes, a través de procedimientos técnicos automatizados o no”.

La parlamentaria detalló algunos de los burós que actualmente operan en El Salvador, entre ellos, Equifax Centroamérica, S.A. DE C.V. Transunión El Salvador, S.A. de C.V. Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. (INFORED), mejor conocidas como DICOM.

Según comentó la presidenta en la Comisión Financiera, legislarán en este tema para “proteger el derecho constitucional al honor y a la intimidad contra los abusos del interés privado”. Puesto que, según las intervenciones de los diputados en la comisión, la Superintendencia del Sistema Financiero ha impuesto sanciones a diferentes empresas por haber compartido con agentes económicos datos adicionales a los legalmente permitidos, tales como: números de teléfonos y direcciones personales.

El diputado Romeo Auerbach, de GANA, fue uno de los diputados que promulgó para que se estudiara dicho tema. Al respecto dijo que todos los burós que llevan información crediticia de todos los salvadoreños serán borradas, “sobre todo después de 15 meses de pandemia, creo que no es justo que un salvadoreño no pueda acceder a un crédito porque resulta que DICOM tenía (en el historial) que el salvadoreño debía 20 dólares en alguna compañía telefónica y por ende, no puede sacar electrodomésticos. Ha llegado el momento de meter el factor humano y el factor social”, recalcó.

“Vamos a impulsar un nuevo sistema porque conocemos los abusos de DICOM, donde sin previa autorización de los usuarios han compartido información personal, donde no han actualizado el historial crediticio de los usuarios y por eso están mal calificados (…) esto lo que ha generado es la exclusión de los salvadoreños del sistema financiero, promoviendo así la usura, todo eso debe cambiar”, informó Dania González.

Los diputados de Nuevas Ideas que conforman la Comisión Financiera enfatizaron que las empresas conocidas como DICOM no benefician en nada a los salvadoreños, porque manejan los datos del historial financiero y los comparten con otras empresas. Dania González afirmó que lo tratado en la comisión, es de “justicia financiera” a todos los salvadoreños porque se trata de “repensar, todo el sistema para poder administrar el historial de datos de créditos”.

“Este nuevo modelo busca favorecer al pueblo, porque no vamos a permitir este tipo de abusos; esto no quiere decir que vamos a desfavorecer al sistema financiero. Se trata de generar un escenario equilibrado para ambas partes”, expuso González y añadió “que tienen claro” que las reformas “cosméticas” que se han hecho en el pasado no beneficiaron al pueblo, “vamos a hacer una reforma desde cero, que va a ser consultada con las instituciones pertinentes”, informó González.

Agregó que pretenden crear modelo partiendo “desde cero” que traerá beneficio los ciudadanos. “Lo que queremos es que el 70 % de la población que, actualmente, está excluida pueda tener la oportunidad de acceder a un crédito nuevamente”, concluyó la diputada.