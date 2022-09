Presupuesto de la ASA está orientado a que Castaneda tenga trabajo y remuneración

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Luego que la Asamblea Legislativa aprobara el presupuesto especial para la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), por un monto de $194,500, y que solo 29 mil serían para la gestión de recursos hídricos, Carlos Flores, del Foro del Agua, sostuvo que los fondos serán insuficientes, pero para lo que sí servirá es para que el expresidente del FONAES y ahora presidente de la ASA, tenga trabajo y su remuneración.

Habrá que recordar que el presupuesto de la ASA proviene de recursos no ejecutados por el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), instancia que fue disuelta para que la ASA ejecutará sus funciones, entre ellas, el manejo del agua. Parte del personal, también fue trasladado; entre ellos el presidente, Jorge Castaneda. Es decir, solamente lo movieron de institución.

“Castaneda había sido el presidente del FONAES y casi en automático se ha nombrado como presidente de la ASA. Es decir, le quitaron el rótulo de FONAES para ponerle el rótulo de la ASA”, comentó Carlos Flores.

En total, fueron asignados $194,500 a la ASA, del monto, $149,955 se destinaron al pago de remuneraciones. Para la gestión de recursos hídricos apenas se usarán $29 mil, de los cuales, $15,790 serán para seguridad hídrica y $2,675 se destinarán a la regulación de los usos del agua. “Ya decíamos que el presupuesto para la ASA sería el remanente del FONAES, le están poniendo chelito (corrector) al presupuesto. Obviamente sabemos que con esto no se hace nada”, comentó Carlos Flores.

“Este presupuesto es insuficiente para resolver los problemas, este presupuesto está orientado únicamente a que el presidente de la ASA, tenga trabajo y remuneración”, consideró el miembro del Foro del Agua.

Jorge Castaneda cuando llegó a la Asamblea Legislativa criticó y acusó al Foro del Agua de mentirle a la población con respecto a la implementación de la Ley de Recursos Hídricos, “esta organización ha quedado retratada, en el sentido que las mismas personas de las juntas de aguas nos han expresado cómo les han mentido, porque por un lado les están vendiendo aquello de que se les va a quitar los sistemas que tienen, lo cual es falso. Por otro lado, les están vendiendo las mentiras de que se les quiere cobrar, eso también es falso”.

Sobre este tema, Carlos Flores sostuvo que, a 45 días de nombrado el presidente, manifestaron que, “lo que estaba haciendo no es correcto, él (Jorge Castaneda) no está creando la institución, no está sentando los cimientos de la institución, él hace politiquería, él anda diciendo que nosotros estamos engañando a la gente; hace parecer que el Foro del Agua es el problema del agua en el país; el Foro, lo único que está haciendo es discutir los problemas que tienen los salvadoreños con el agua”.

Flores confirmó que el presidente de la ASA sí se ha reunido con las juntas de agua, “está bien que conozca los problemas, pero el presidente tiene responsabilidades más amplias, tiene que conformar a la ASA, hasta ahora no se ha conformado la junta directiva. Él anda del tingo al tango, pero no tiene mandamiento de la junta directiva, él piensa que él es la autoridad”.

Como Foro del Agua volverán a la ASA en los próximos días, a fin de que la Ley de Recursos Hídricos se implemente correctamente. “La gente en las comunidades está interesada en que la ley se implemente”, destacó Flores.

El Foro del Agua ha presentado propuestas para la construcción de un reglamento que aborde la problemática de las juntas de aguas potables rurales y urbanas. En ese sentido, pidieron una audiencia con el presidente de la ASA a fin de discutir la propuesta de reglamento.