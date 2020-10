Presupuesto 2021 podría mejorar o empeorar la vida de los pobres: Dada Hirezi

El economista Héctor Dada Hirezi pidió a todos los sectores de la población cuestionar y analizar el presupuesto 2021, pedir información, ya que podría significar cambios en la vida económica de los salvadoreños.

“Si la Asamblea Legislativa no aprueba el presupuesto 2021, serán los mismos de siempre, que están obstaculizando, lo que ahora llama el milagro salvadoreño que hoy está proponiendo el presidente”, ironiza el economista, Héctor Dada Hirezi. El analista compartió las palabras de Oscar Picardo y Mauricio Choussy, quienes sostienen que el presupuesto 2021 presentado por el Ejecutivo, está hecho para que la Asamblea lo rechace, y decirle a la población que no vote por estos que no quieren su bienestar.

El Presupuesto General de la Nación 2021 tiene un incremento del 16 % en comparación al año 2020.

“Si la Asamblea Legislativa lo aprueba la responsabilidad está en el Ejecutivo, de cómo va a conseguir ese dinero para financiarlo. Tendría que ver la deuda externa. Decir que la Renta es la misma que se espera para el 2020 es un absurdo, porque el Impuesto Sobre la Renta que se termina de pagar en abril viene de las ganancias recibidas en este año y si esta año va a reducir en un 8.5 %, según el BCR, las ganancias van a bajar bastante más del 8 %, es decir, que el Impuesto de la Renta bajará mucho más de dos dígitos”, explicó Dada Hirezi, en la entrevista radial Realidad a Fondo, espacio informativo de la Asociación de Profesionales por la Transformación (PROES).

El analista económico dice que la Asamblea Legislativa debe jugar su papel en esto, exigir información a nombre del pueblo, y hacer preguntas como: ¿Esto va a necesitar incrementar el IVA?, ¿van a incrementar el Impuesto sobre la Renta?, ¿va a crear un impuesto patrimonial?, ¿cómo va a enfrentar el tema de la deuda? y cuestionar sobre el presupuesto 2021, para saber cómo va a enfrentar el tema de la deuda o va a renegociar la deuda con el mercado internacional.

Para Dada Hirezi, la actitud del presidente Nayib Bukele del año pasado, después de presentar el presupuesto, cuando dijo que “Los diputados tiene que aprobar ya el presupuesto porque su función no es reflexionar del presupuesto, sino simplemente apretar un botón, es decir, como yo lo presente, su única función es apretar el botón”.

Contrario a ello, sostuvo que todos los sectores poblacionales deben exigir información y opinar. “No podemos caer en la trampa de no debatir y que la realidad expresada por Dios está en los Tuits del presidente, que dicen 90 % mentiras y 10 % verdades, y creo que soy generoso, los pobres no pueden ignorar que este presupuesto puede significar mejorar o empeorar su vida”, dijo.

El economista aseguró que si bien los empleados públicos obtienen beneficios, esto no va a solucionar los problemas globales del país como en temas de la pobreza y la desigualdad. “Estoy de acuerdo que los maestros están mal pagados, pero quisiera un plan que oriente que van hacer con maestros mejor pagados y con tecnología mejor, en qué va a cambiar el contenido de educación y qué tipo de ciudadano vamos a sacar”, cuestionó.