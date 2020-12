Presupuesto 2021 apunto de ser aprobado por la Asamblea

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El presupuesto general de la Nación para el 2021 fue profundamente discutido en la comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, anoche, dando continuidad al estudio que inició en octubre, tras ser presentado por el ministro de Hacienda, Alejando Zelaya el 30 de septiembre. A la hora del cierre de esta nota la Comisión se aprestaba a elaborar un dictamen sobre el presupuesto con varias reformas.

En el estudio la Asamblea citó a diferentes funcionarios y representantes de entidades que están contempladas en el presupuesto 2021; desde ministros hasta presidentes de autónomas, así como a instituciones que querían ser incluidas en dicha ley, también organizaciones que por alguna razón fueron excluidos.

También se analizaron las propuestas de diferentes grupos parlamentarios para que algunos rubros o instituciones puedan ser beneficiados en el presupuesto 2021, ejemplo de ello, es aumentar la pensión mínima, el pago de pensión universal a salvadoreños mayores de 70 años, el pago a veteranos de guerra, así como el incremento presupuestario a instituciones como; la PGR, FGR, PDDH y Corte de Cuentas, es decir, poder dar más dinero a instituciones contraloras del Estado. El único acuerdo que la comisión de Hacienda logró en un primer momento, fue solicitar al ministro de Hacienda, la declaración jurada ante el presupuesto 2021. Ante esto el ministro Alejandro Zelaya manifestó que su declaración firmada no era un requisito necesario porque la Ley de Responsabilidad Fiscal no estaba vigente, “yo no puedo comprometerme con una ley que no está vigente”, afirmó.

Durante el miércoles, estuvo prevista que la sesión plenaria reanudaría su trabajo a las 2 de la tarde; sin embargo, inició a las 5, convocando inmediatamente a la Comisión de Hacienda para su discusión.

En ese escenario legislativo se discutieron las propuestas de ARENA, FMLN y PDC; donde solicitaron lo anteriormente expuesto. Sin embargo, el presidente de dicha instancia, Guadalupe Vásquez, solicitó que las propuestas fueran expuestas en un documento escrito, por lo cual los encargados técnicos elaboraron el proyecto de dictamen que a las 11 de la noche se dio a conocer:

En el proyecto de dictamen se leyó lo siguiente: aumentar $5 millones al TSE para medidas de bioseguridad contra la Covid19 en elecciones 2021; aumento de $7 millones a la FGR para la labor en elecciones en 2021, donde funge como fiscal electoral. Incremento de $5 millones de la Corte de Cuentas de la República, medio millón de dólares para el TEG. A la PDDH y PGR un aumento de $5 millones. Para el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) propusieron un aumento para pensión básica universal de $10 millones. Además, a la Corte Suprema de Justicia $51 millones para completar el 6% que le corresponde; al FODES $98 millones. Mientras que la pensión y programas para veteranos y excombatientes de guerra un aumento de $60 millones.

El ministro Zelaya llegó a la Asamblea a pedir que el presupuesto no se modifique de manera arbitraria, que no tocaran los rubros de Educación, Salud, y Seguridad, mientras que los parlamentarios afirmaron que nada de eso estaban modificando.