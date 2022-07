Préstamo por $100 millones para combatir COVID-19, es “reembolso de gastos de inversión”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se refirió a la ratificación del préstamo por $100 millones que realizó la Asamblea Legislativa en Sesión Plenaria para combatir la pandemia por la COVID-19, el cual se trata de un reembolso de gastos de inversión, según lo afirmó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya

“El Banco Mundial, al igual que muchos organismos multilaterales han ofrecido apoyo a los países para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Nosotros hemos tenido muy buenos resultados”, comentó Zelaya en la entrevista matutina, Frente a Frente. Los recursos que se utilizan para atender la emergencia por la COVID-19 han implicado “un gasto muy fuerte” en la administración pública, “la construcción del Hospital El Salvador, la compra de las vacunas, toda la red de insumos necesarios para la aplicación de estas también implica una erogación de recursos”, justificó Zelaya. Según dijo el funcionario, en muchos de los casos, los países que salieron a la vanguardia, incluyendo a El Salvador, “tuvimos que erogar fondos de los ingresos propios del Estado para atender la emergencia, entonces, el Banco Mundial ha tomado a bien reconocer esos gastos que se han realizado. Estos mecanismos son de reembolso de gastos de inversión, una operación tradicional que en el país no se utilizaba, nosotros hemos sido el primer país al que el mismo Banco Mundial le ha autorizado el reembolso del 100% de las documentaciones presentadas hasta por un monto de $100 millones (…) entonces, por qué no tomar este dinero y así fortalecer las finanzas públicas del país”. Es decir, esos $100 millones no irán directamente a seguir con la atención de la pandemia, sino que se irán al fondo general del Estado, ya que anteriormente se habrían erogado esos $100 millones.

El préstamo fue suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una de las 5 entidades que conforman el Banco Mundial. La iniciativa fue denominada “Segundo Financiamiento Adicional para el Proyecto de Respuesta de El Salvador ante el COVID-19”, la cual fue avalada con dispensa de trámite por los parlamentarios con 65 votos a favor y cuatro en contra.

El decreto, por su parte, colocado en el sitio web de la Asamblea, apenas contenía dos páginas, una era la solicitud del ministro de hacienda solicitando la ratificación y la otra, el decreto, este último no contenía los montos ni los destinos a financiar.