Presidente de Ecuador suspende diálogo con organizaciones que convocan el paro nacional

Telesur

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este martes la suspensión de las conversaciones con la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaje) y otras organizaciones que convocan al paro nacional.

Durante una trasmisión en cadena nacional, el mandatario expresó que el Gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes quieren secuestrar la paz de los ecuatorianos, y a continuación se justificó con los hechos de violencia ocurridos la madrugada de este martes en Shushufindi, Amazonía del Ecuador.

Dijo que allí fue atacado por un centenar de personas un convoy que custodiaba tanqueros que transportaban combustible. En el hecho perdió la vida un sargento de las Fuerzas Armadas, mientras 12 efectivos de la Policía Nacional y el cuerpo castrense sufrieron heridas, varios de ellos de gravedad.

Lasso agregó que no se sentará nuevamente a dialogar con el presidente de la Conaje, Leonidas Iza, con lo cual no reconoció el liderazgo de dicha organización. Además, señaló que no se podrá continuar con el proceso de diálogo mientras no existan las garantías necesarias.

Comuneros denuncian a fuerzas militares

De acuerdo con una denuncia difundida a través de Twitter por la Alianza por los Derechos Humanos, el convoy al que se refiere el Presidente ecuatoriano llegó a las 00H30 hora local a la comunidad 18 de Noviembre, en Shushufindi.

Allí permanecía bloqueada la vía por personas que desde hace 15 días se movilizan pacíficamente como parte del paro nacional. Ante la imposibilidad de obtener paso, el oficial a cargo del convoy ordenó atravesar el bloqueo a como diese lugar.

Según el texto de la denuncia, a partir de ese momento, como muestran imágenes y videos difundidos a través de redes sociales, “inició una fuerte represión en la que se habrían utilizado gran cantidad de gas, municiones de goma, perdigones y munición real”.

El texto añade que tal hecho “generó una protesta de defensa de los manifestantes, dando lugar a una confrontación que duró aproximadamente hasta las 03H40 hora local”.

Tesigos del incidente contaron que la comunidad estaba en paz en la vía, y que únicamente la Fuerza Pública portaba armas de fuego y atacó a los comuneros.

La comunidad rechazó versiones de las FF.AA. de que el convoy fue emboscado con armas de fuego y subraya que entre los manifestantes no había ningún tipo de arma. Además, negó la responsabilidad respecto a las personas que fallecieron o resultaron heridas en el hecho.

La comunidad también recordó que en este mismo sector la Fuerza Pública atacó a manifestantes de la nacionalidad Shuar el 15 de junio pasado,.

Ante la gravedad del hecho, la comunidad solicitó “una investigación objetiva, imparcial e independiente para esclarecer la verdad de lo ocurrido”.

Además, instói al Gobierno de Lasso a no justificarse en estos hechos, “aún no esclarecidos y controvertidos, originados en un despliegue de efectivos militares fuera de declaratoria de estado de excepción, para romper el imprescindible proceso de diálogo”.