Presidente colombiano retira impuesto a pensiones y modifica gravamen al petróleo

Bogotá/Sputnik

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el retiro de un artículo de la reforma tributaria que pretendía gravar a las pensiones superiores a 3.000 dólares (15 millones de pesos colombianos) a partir de 2023.

“No vamos a presentar un impuesto a las pensiones”, dijo el presidente en una alocución.

Otra modificación que anunció el mandatario tiene que ver con los impuestos para los sectores petrolero y de carbón, como la no deducción en el impuesto de renta por el pago de regalías, y una sobretasa que dependerá de los precios internacionales de los commodities.

“Modificamos la tributación del sector de hidrocarburos, que trabaja con bienes públicos de propiedad de la Nación: el petróleo y el carbón. Se mantiene que las regalías que paga el sector no sean deducibles del impuesto de renta por un criterio básico y fundamental: los bienes del subsuelo son propiedad de la Nación, son propiedad pública y del pueblo colombiano. Además, la sobretasa dependerá del precio internacional del petróleo y del carbón, entre más bajo sea el precio, no habrá sobretasa”, explicó Petro.

En ese sentido, el mandatario colombiano puntualizó que el proyecto contemplará tres sobretasas diferenciales para los dos sectores de cinco por ciento, 10 y 15.

Con estos cambios, Petro aseguró que el recaudo promedio que buscará la reforma tributaria será de un promedio de 4.000 millones de dólares (20 billones de pesos colombianos), monto que, inicialmente, estaba contemplado en 5.000 millones de dólares (25 billones de pesos).

Petro comentó que espera que el proyecto sea aprobado en los dos últimos debates que se realizarán en el Congreso de la República en las próximas semanas.