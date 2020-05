Presidente Bukele reitera que cuarentena especial es la única esperanza contra COVID-19

Para el presidente Bukele, los números de este lunes representan una considerable baja. «Pero siendo el primer día de incidencia, es aún prematuro atribuírselo a la cuarentena, cuando existen otros factores a tomar en cuenta, como las personas seleccionadas para tomar las muestras. También hay que tomar en cuenta que la incidencia no es exacta. Ya que no todas las personas reportan los síntomas cuando aparecen y que no todos los días de la cuarentena han sido igual de exitosos».

«Los números, por ahora son inconclusos. Es posible incluso que mañana veamos un repunte, que no significaría que la cuarentena no funciona. Aún necesitamos más data. Pero nuestra única esperanza es cumplirla al 100% y esperar que funcione», manifestó.