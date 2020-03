Presidente Bukele pide no creer en rumores y noticias falsas

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El presidente de la República, Nayib Bukele, afirmó que no se restringirá la posibilidad de ir a supermercados, ni mercados a comprar comida; tampoco farmacias, ni bancos, ni Ley Seca.

«Ante los rumores y cadenas de WhatsApp difundiendo noticias falsas: No es necesario hacer compras de pánico, todos están bien abastecidos y continuarán abiertos. No, tampoco habrá ley seca. Mejor tome con moderación en casa y no ande en la calle», dijo el mandatario en sus redes sociales.

Ha trascendido en cadenas de WhatsApp que será declarado un Estado de Sitio o Toque de queda, en el país, o encierro total. «Esto es serio, no se informen de fuentes no oficiales. Puede dañarse usted y su familia. Por favor, infórmense por los canales oficiales. La mayoría de esas cadenas de textos y audios por WhatsApp son de personas inescrupulosas o en el mejor de los casos, desinformadas», manifestó el mandatario.