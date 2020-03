Presidente Bukele hace fuertes crítica a procurador de los Derechos Humanos

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El Presidente de la República Nayib Bukele hizo severas críticas al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, quien a su vez criticó las medidas extraordinarias en centros penales.

El mandatario cuestionó al Procurador por “no aparecer” ni posicionarse ante la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional, ante los recientes asesinatos de dos soldados, pero si se pronunció por las medidas ordenadas en todos los centros penales, recalca el mandatario.

“Aprobaron la “Ley de Amnistía”: no apareció. Matan a un soldado en Morazán: no apareció. Matan otro soldado en Atiquizaya: no apareció. Se endurecen las medidas en los penales: aquí lo tienen, el procurador inconstitucional, el abogado del frente, el defensor de criminales”, manifestó el mandatario en las redes sociales.

El pasado lunes por la noche, el presidente Bukele ordenó medidas especiales en los centros penales del país. Entre las que destacó que todos los privados de libertad deberán permanecer en sus celdas, sin visitas, sin salidas al sol.

Estas medidas han sido criticadas por el Procurador.