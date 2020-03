Presidente Bukele decreta cuarentena en todo el territorio por COVID19

Joaquín Salazar

@DiarioCoLatino

El presidente de El Salvador Nayib Bukele decretó la tarde de este miércoles cuarentena por el COVID19, durante 21 días, y llamó a todas las carteras de Estado sin exclusión alguna, a que deberán estar a disposición de la prevención del Coronavirus.

Además, agregó que Salud declarará cuarentena ( 30 días) para prevenir y proteger la salud de los habitantes.

El mandatario aclaró que pese a la declaratoria de la cuarentena en El Salvador no existe ningún caso de COVID 19.

Y “unque haya prohibición de ingreso al país , a todo el que ingresé se les aplicará el protocolo», afirmó, y agregó que “todo extranjero que no sea residente tendrá prohibido el ingreso del país, pero se mantendrán las actividades económicas y habrá exportación e importaciones”.

El mandatario salvadoreño destacó la labor que se ha realizado para contener y prevenir la enfermedad #CODVID19.

«Fuimos el primer país del mundo que inició con estas medidas… Para proteger la salud de los ciudadanos», dijo.

Bukele señaló que “hemos sido uno de los países con acciones más agresivas en todo el mundo. Sin contar China”.

Y destacó que “no tenemos ningún caso confirmado ni sospechoso de #CODVID19 solo hay algunos rumores… Hoy por hoy no hay ningún caso de Coronavirus, eso no quiere decir que no haya casos en un futuro. Hasta el momento no hay casos confirmados».

El presidente afirmó que «no es cierto lo que se dice en redes sociales, en el momento que se confirme un caso de #CODVID19 al minuto el gobierno lo va confirmar», agregó.