Presidente Bukele califica como “defensor de criminales” al procurador de los Derechos Humanos

El presidente de la República Nayib Bukele hizo fuertes críticas al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, por haber criticado las medidas extraordinarias en centros penales, ordenadas por el mandatario la noche del lunes, luego de que las estructuras criminales asesinaran a dos efectivos del ejército.

El mandatario cuestionó al procurador por “no aparecer” ni posicionarse ante la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional, ante los recientes asesinatos de dos soldados, pero si se pronunció por las medidas ordenadas por Bukele en todos los centros penales.

“Aprobaron la “Ley de Amnistía”: no apareció. Matan a un soldado en Morazán: no apareció. Matan otro soldado en Atiquizaya: no apareció. Se endurecen las medidas en los penales: aquí lo tienen, el procurador inconstitucional, el abogado del frente, el defensor de criminales”, manifestó el mandatario en las redes sociales.

El pasado lunes por la noche, el presidente Bukele ordenó medidas especiales en los centros penales del país. Entre las que destacó que todos los privados de libertad deberán permanecer en sus celdas, sin visitas, sin salidas al sol.

El mandatario ordenó emergencia máxima en los centros penales “Todos a encierro total, cero visitas, cero actividades cero patio, cero tiendas, todos en sus celdas incomunicados, hasta nueva orden”.

El mandatario decretó la emergencia máxima en penales debido a los dos asesinatos de elementos de la Fuerza Armada de El Salvador, ocurridos en menos de 72 horas. El primero de ellos el sábado 29 de febrero, en Morazán y el segundo el lunes 2 de marzo en Atiquizaya, Ahuachapán.

Tobar, por su parte, dijo que no está en contra que se establezcan medidas de emergencia en centros penales “pero siempre voy a estar en contra de que no se hagan de acuerdo a lo que establece el artículo 23 y 24 de la Ley Penitenciaria, porque es el ordenamiento jurídico que nos rige”.

El procurador ordenó desplegar todos los equipos departamentales para monitorear cuales son las restricciones que se han hecho a los privados de libertad. “No defendemos a las personas privadas de libertad. Defendemos derechos que nos asisten a todos y cada uno de los de El Salvador, se ha definido la forma y los requisitos que deben cumplirse para decretar emergencia en centros penales”, recalcó el procurador.