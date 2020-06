Presidente Bukele advierte a empresarios que reabran negocios la próxima semana

Yanuario Gómez

Nayib Bukele, Presidente de la República, lanzó una advertencia a empresarios que reabran sus negocios la próxima semana e indicó que la supuesta autorización para ello responde a una campaña anticipada de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

“Hay una campaña orquestada desde la ex representante del sector privado, ahora partido político ANEP, de que el lunes se pueden abrir negocios no esenciales. Esto no solo es mentira, sino que causará un grave daño al que lo haga”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

El presidente advirtió que la apertura de negocios la próxima semana viola la cuarentena domiciliar impuesta por el Ministerio de Salud (MINSAL) y es causal de cierre permanente, además, indicó que las empresas castigadas por ello para reabrir deberán solicitar sus permisos desde cero cuando finalice la pandemia.