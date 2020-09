Presidente BCR renuncia tras revelar que gobierno dispuso de millones de dólares

Nicolás Alfredo Martínez renunció un día después de haber revelado que el gobierno de Nayib Bukele ha recibido un total de $2,643 millones de dólares, fondos que contradicen el discurso del presidente Nayib Bukele que “este gobierno no ha recibido ni un centavo partido por la mitad”.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El pasado miércoles 16 de septiembre, la Comisión Especial que Investiga la Emisión y Destino de la Deuda Adquirida por el Gobierno, de la Asamblea Legislativa, recibió al entonces presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Nicolás Martínez, quién externó un informe detallado de los fondos que han ingresado al Gobierno. Martínez reveló que en las cuentas del Banco Central ha ingresado $1,643 millones de deuda externa y $1,595 millones de deuda interna, así como $12.58 millones de donaciones para El Salvador. Sin embargo, en sus declaraciones destacó que desconoce en qué se han usado estos fondos.

Mientras que sobre los egresos, Martínez reveló que fueron $1,036 millones de deuda externa y $1,595 millones de deuda interna.

Desde que inició la pandemia por COVID-19, el presidente Bukele ha reiterado que la Asamblea Legislativa no le ha aprobado “ni un centavo partido por la mitad”. No obstante, los diputados salvadoreños señalaron que el presidente Bukele utilizó en promedio diario de $15 millones de dólares en 105 días de la pandemia. “No sabemos cómo lo gastaron”, fue la respuesta del entonces presidente del BCR, ante la pregunta de los diputados. Los parlamentarios reiteraron que ha quedado demostrado que durante la pandemia el Gobierno ha tenido fondos a su disposición y denunciaron que no hay transparencia por parte del Gobierno sobre estos fondos, tal y como ha establecido la Corte de Cuentas de la República, que ha dicho que no hay informes claros de la distribución de fondos por los $300 dólares por familia.

Nicolás Martínez anunció su renuncia justificando que por “motivos de fuerza mayor”, tomaba la decisión de dejar el cargo a presidente del Banco Central de Reserva (BCR).

Sin embargo, voceros de la oposición creen que fue obligado a renunciar, y así lo han dejado plasmado en las redes sociales.

Martínez asumió la presidencia del BCR en noviembre pasado, luego de la dimisión de Federico Paredes.

En un correo electrónico, hecho público por Teleprensa Canal 33, Martínez explico que su renuncia es por motivos de fuerza mayor, y además agrega: “Me despido orgulloso de haber ayudado a mantener la mística institucional disciplina orden e integridad”.