Presentan informe sobre manejo de fondos para emergencia por COVID-19

Dennis Argueta

@Diario CoLatino

El Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana presentó su tercer informe sobre el estado del financiamiento para responder a la emergencia, reconstrucción y recuperación económica ante la pandemia del coronavirus.

Son en total 3 informes los que ya se presentaron. En el primero se encuentra su reglamento interno de trabajo y estructura de funcionamiento, el segundo contiene una guía de información y metodología con la que se ejecutará el trabajo, y el tercer informe sobre el estado de ejecución del dinero que el gobierno tuvo para manejar la pandemia.

En total, el gobierno tuvo $993.3 millones. De ese total, el 70.5% provienen de nuevo endeudamiento, de los $2,000 millones, autorizados por el decreto 608 durante la pandemia.

Este financiamiento ha sido aportado por JICA, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

“En el análisis que hicimos encontramos que el Estado Salvadoreño obtuvo otras fuentes de financiamiento para la emergencia, estas se obtuvieron a través de la distribución de otras partidas de egreso, por ejemplo, se redujeron partidas relacionadas con los intereses de la deuda interna, amortización de la deuda externa, adquisición de bienes y servicios”, agregó Ricardo Castaneda, Coordinador de Veeduría.

El restante 29.5% de la disponibilidad proviene de recortes a otras partidas de egresos, en específico del servicio de la deuda, obligaciones generales del Estado, financiamiento para proyectos sociales e inversión. De acuerdo al comité, no se encontró evidencia de que la Junta Directiva de Fondo de Emergencia, Recuperación y Construcción FERRE, ha funcionado, y no se ha cumplido con el mandato establecido en el decreto legislativo No. 608. Razón por la cual podría haber un vacío de esa instancia.

Además, de esos recursos obtenidos se asignaron a partidas que no tienen relación directa con la respuesta a la pandemia del COVID-19: $55 millones para la contrapartida del FOMILENIO y 52$ millones para pagos a veteranos y ex combatientes, sumando en total $107 millones que representan el 10.8% de los $993 millones que se han tenido disponibles.