Presentan demanda contra Chivo S.A. de C.V por suplantación de identidad

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Fundación CRISTOSAL presentó una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra la empresa Chivo S.A. de C.V. por violaciones de derechos constitucionales de la población por la falta de protección de su identidad y sus datos personales. Ruth Eleonora López, jefa de anticorrupción y justicia de CRISTOSAL, manifestó que existe una desprotección por parte de la empresa Chivo S.A. de C.V. respecto a la información y datos personales de la ciudadanía, ya que precisamente dicha empresa ha sido objeto se suplantación de identidad de cientos de salvadoreños que no iniciaron sesión.

CRISTOSAL informó que ha recibido cerca de 1,000 denuncias de suplantación de identidad en la app Chivo Wallet, por lo que esta es parte de un conjunto de acciones legales en que la organización acompaña a las víctimas. Informó también que previamente se presentó un aviso a la Fiscalía General de la República y a la Corte de Cuentas de la República, por los mismos casos.

López dijo que Cristosal no reconoce la legitimidad de la Sala de lo Constitucional actual, debido a que fue impuesta mediante un acto “inconstitucional” el primero de mayo por parte de los diputados de Nuevas Ideas. Sin embargo, valoran el derecho de las víctimas a usar los mecanismos correspondientes para agotar las vías legales necesarias para posterior acudir al sistema Interamericano de protección.

Según dijo CRISTOSAL, en representación de 117 víctimas de suplantación de identidad, el documento solicita medidas cautelares, que implican que se suspenda el registro de las personas mientras no se de por escrito la autorización de las personas para la incorporación en la aplicación. También, que exista un mecanismo de verificación para la ciudadanía para poder comprobar si sus datos han sido utilizados o no.

“Actualmente, si no descarga la aplicación o si usted no le pide a un familiar o persona que conozca que le verifique (si han utilizado los datos), usted no puede verificar, no existe un mecanismo que la empresa haya habilitado para que se verifique”, comentó López. Con el amparo presentado, piden también que se anulen los registros de aquellas personas que no hayan descargado la aplicación.

La jefa anticorrupción de CRISTOSAL informó que este martes han presentado una ampliación de la denuncia ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) presentada en septiembre de este año, ya que se están entregando fondos públicos sin el debido registro y verificación. Hay que recordar que el Gobierno otorga $30, de dinero público, a todo usuario que se registre en la Chivo Wallet.

“Es importante que la ciudadanía sepa que ha CRISTOSAL han acudido casi mil personas denunciando que se le han tomado sus datos personales; si eso lo multiplicamos por 30, estamos hablando solamente en ese caso de más de $30,000 que ha sido defraudados al Estado. Por tanto, en importante que la Corte de Cuentas verifique, investigue e inicie un proceso de verificación y de auditorías sobre la empresa Chivo Wallet y sobre los mecanismos de entrega del dinero que se está haciendo de manera indiscriminada y sin verificación a personas que están suplantando la identidad”, comentó Ruth Eleonora López.

López dijo que están poniendo a prueba a la Sala de lo Constitucional, ya que fue impuesta por Nuevas Ideas. “Hay que saber a quién responde la Sala de lo Constitucional, si responde a la protección de los derechos de la ciudadanía o responde a los intereses de una empresa que es una sociedad anónima de capital variable en la que están involucrados intereses de funcionarios”.