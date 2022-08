Presentan 80 Habeas Corpus de detenidos injustamente en Régimen de Excepción

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Familiares de detenidos injustamente por el Régimen de Excepción presentaron este viernes decenas de Habeas Corpus en la Corte Suprema de Justicia para exigir a las autoridades la liberación o que les brinden información de sus presos, ya que desde que fueron capturados arbitrariamente poco o nada saben de su situación.

Guadalupe García de Santos relató que su hijo, David Santos, de 25 años de edad, se dedica a la pescadería. A dicho oficio le dedicaba incluso hasta cinco días a la semana. Fue un 7 de mayo que justo llegaba de trabajar cuando la Policía Nacional Civil lo detuvo y fue llevado a un centro penal.

David Santos llegó de pescar un 7 de mayo, le dijo a su madre: `mamá, me voy a bañar y me das comida`, ya que pasó cuatro días dentro del mar. En esa escena hogareña un agente policial llegó a comprar un energizante, ya que la familia García Santos tiene una pequeña tienda. La madre no pudo atender la tienda, ya que estaba cocinando la comida, y fue entonces que le dijo a su hijo que despachara al agente.

Cuando lo despachó, el agente le dijo al joven “vení vos, te voy a hacer una pregunta”. El joven procedió a salir y le dijo al agente que le hiciera la pregunta. Sin embargo, el agente le ordenó que se subiera a la patrulla, ya que lo iba a llevar a la delegación a hacerle preguntas. La madre cuestionó al agente sobre el motivo para subirlo a una patrulla e interrogarlo en la delegación y no en su hogar. “Usted no sabe nada señora, mejor cállese”, le dijo el agente a la madre, mientras se lo llevaban

“Yo le avisé a mi esposo en su trabajo y le dije que se habían llevado a David. Salimos ligerito a buscarlo. Nosotros vivimos en Los Cóbanos, pero se lo llevaron a Acajutla”, comentó Guadalupe García. Cuando llegaron a la delegación, lo tenían amarrado, le preguntaron al agente el por qué y estos le dijeron que “no había contestado las preguntas”. “Yo le dije (a David) que por qué no le había dicho cuántas libras de pescado traía. Quizás pescado querían”, relató la madre.

En ese momento, el agente le dijo, “mejor cállese señora antes de que la encerremos a usted también”. Desde esta fecha, los familiares de David Santos no saben nada de él. solamente le informaron que lo iban a trasladar al penal de Izalco, pero no fue cierto, sino que lo trasladaron al Centro Penal la Esperanza, mejor conocido como “Mariona”.

“Nosotros nos fuimos a las 11 de la noche a buscarlo a Izalco y resulta que no lo tenían ahí, sino que, en Mariona”, externó la madre, quien pide al Estado que deje en libertad a su hijo, ya que él no posee vínculos con pandillas. Él junto a su padre son los que sostienen el hogar y ayudan a pagar la casa donde habitan, ya que tiempo atrás hicieron un préstamo en el banco para precisamente construir su vivienda. La madre con lágrimas en sus ojos lamentó que esta situación le esté pasando a su familia.

Como ella, cientos de personas sufren de la represión del Estado por medio del Régimen de Excepción. Cientos de personas han presentado más Habeas Corpus en la CSJ.

Solo la mañana de este viernes la oficina jurídica de la Alianza Nacional El Salvador en Paz acompañó a familiares de personas detenidas injustamente en el Régimen de Excepción a presentar 80 Habeas Corpus.

El coordinador de la Alianza, Stanley Quinteros, enfatizó que no defienden a pandilleros, sino que brindan acompañamiento jurídico para aquellas personas que tienen familiares detenidos de manera arbitraria, los cuales en su mayoría son de zonas empobrecidas. “No están capturando gente pudiente, gente de poderes fácticos, sino que pareciera ser que están criminalizando la pobreza en nuestro país”.

La Policía Nacional Civil obstaculizó para que las personas no pudiesen asistir a la conferencia de prensa y así presentar los Hábeas Corpus. Al filo de unas horas pudieron interponerlo. Según informó Quinteros el Órgano Judicial tiene alrededor de dos mil Habeas Corpus, que no se les ha dado trámite.

En los próximos días presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra los cinco decretos de Régimen de Excepción, anunciaron.