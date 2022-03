Porque el Movimiento Popular debe liderar la defensa del planeta y de la vida

Joao Pedro Stedile

Tomado de Agenda Latinoamericana

1. Ver la Realidad…

Nuestro planeta, llamado Tierra está en peligro de su propia sobrevivencia, al menos con sus actuales habitantes, seres vegetales, animales y humanos. Nunca antes en toda su historia sufrió tantas agresiones. Y todas estas agresiones vienen sobretodo de uno de sus habitantes, el ser humano, que lleva en su nombre la referencia a los cuidados de una tierra fértil, con vida (Humano viene de humus, tierra fértil). Pero no todos los seres humanos son responsables, sino aquellos que son esclavos del capital, de la ganancia y codicia por el dinero. Los llamados capitalistas. Esos señores no piensan en la vida del planeta, en los demás seres vivos que co-habitan, no piensan en los demás seres humanos, no piensan siquiera en su propia vida, plena y feliz. Solo piensan en la ganancia. En acumular más y más riquezas. Esa codicia es la que está matando al planeta. Todos los días el planeta nos alerta con su voz. Incendios incontrolables en Portugal, Australia, California. Temperaturas infernales en el verano europeo. Derretimiento de los polos norte y sur. Contaminación con millones de toneladas de plástico y calentamiento de las aguas del mar con la muerte de millares de peces y destrucción de las algas que emiten oxígeno. Erupciones volcánicas, tornados y ciclones, terremotos, maremotos y lluvias torrenciales desproporcionadas. ¡En casi toda América Latina, hay muchas muertes de personas ocasionadas solamente por las lluvias! Además, los agro tóxicos aplicados sin control por las empresas de agro negocios que enriquecen solamente a cinco empresas transnacionales: Bayer/Monsanto, Basf, Syngenta, Shelquimica, Dow/Dupont, matan la biodiversidad vegetal y animal; causan cáncer y contaminan el agua del planeta.

2. ¿Por qué esto está sucediendo?

Por una sola razón: El lucro de los capitalistas: de aquellos que poseen mucho dinero, mucho capital y quieren acumular mucho más. 500 empresas controlan más del 5% de toda la riqueza producida cada año. El llamado PIB mundial. Media docena de compañías mineras controlan la mayor explotación de todos los minerales. Media docena de compañías petroleras, extraen la mayor cantidad de petróleo. Media docena de empresas transnacionales ahora quieren enriquecerse ilegalmente explotando el agua potable, como la CocaCola, Pepsi, Nestlé, etc. No miden las consecuencias en la naturaleza. Miden solamente sus niveles de beneficio. En Brasil tenemos una Compañía Minera Británica ANGLO, que transporta mineral de hierro por un acueducto, de un metro de diámetro, a lo largo de 600 kilómetros sierra abajo, hasta el Puerto de Açu, en Rio de Janeiro. Miles de millones de litros de agua potable son lanzados diariamente por la fuerza al mar para transportar sus minerales a un costo cero. Este es solamente un ejemplo. Los niños en Jalisco, México fueron sometidos a graves envenenamientos por agro tóxicos desde que fueron alimentados por sus madres que están orinando partículas de agro tóxicos. En el estado de Mato Grosso (Brasil), una investigación identificó agro tóxicos en la leche materna.

El modelo de organización, de producción y explotación en la forma capitalista, fracasó. Él es el responsable de todos estos problemas. Y ya no hay ninguna forma de regularlo o controlarlo, ya que ese capital financiero internacional, ahora controla los poderes judiciales, legislativos, las fuerzas represoras de la policía y las fuerzas armadas y sobre todo controla los medios corporativos, para crear una hegemonía en la sociedad, como si todo estuviese normal. Por eso también las convenciones internacionales promovidas por la ONU, como el Acuerdo de París, la Cop-15, Rio más 20, etc., todas han sido inútiles. Y en todos esos proyectos de agresión a la naturaleza, tenemos a la corrupción que compra a cualquiera que quiera oponerse.

3. ¿Entonces cuál es la salida? No hay receta, ni fórmula milagrosa. Pero hay caminos y reflexiones sobre lo que debemos hacer. Lo primero es concientizar—sé que no hay salidas individuales, moralistas, del tipo, “disminuya el consumo de agua” (si miles de millones no tienen agua…) o “deje de consumir plástico”… aunque es necesario adoptar nuevos patrones de consumo en la sociedad. Pero sí hay salidas como un nuevo modelo colectivo de vida.

La forma de enfrentar la crisis y generar cambios se logrará solo a través de la movilización popular, de la fuerza popular en movimiento. De lo contrario nadie frenará el movimiento del capital. Inexorable y poderoso. Y para mover las masas, hay un primer paso necesario que es crear conciencia, cuestionar las conciencias, o sea difundir el conocimiento sobre las realidades y las verdaderas causas del problema. Para eso tenemos que adoptar todos los medios posibles de trabajo de base y de comunicación de masas. Utilizar las formas culturales de nuestros pueblos, la música, el teatro, poemas, pinturas… Brindar cursos de formación política. Utilizar los púlpitos y todas las tribunas posibles. Utilizar todas las formas de comunicación como boletines, grafiti (estos son los dibujos que se hacen en las paredes), videos, redes sociales, tabloides, periódicos y televisión. En el campo, necesitamos articular todos los movimientos campesinos, de agricultura familiar y de verdaderos agricultores, para defender la tierra, el suelo, la biodiversidad y el agua. Y para defenderlos, necesitamos producir alimentos saludables, como en la agro ecología, o sea, sin venenos, sin agro tóxicos. Los capitalistas jamás lograron producir alimentos sin venenos. O sea, ellos no producen alimentos, producen mercancías envenenadas que venden para enriquecerse. Por eso, la historia y la naturaleza están de nuestro lado, somos los únicos que podemos producir alimentos verdaderamente saludables. Y combinado con esas acciones prácticas, de producir alimentos saludables, necesitamos organizar campañas nacionales e internacionales con los trabajadores y la población del campo, para plantar árboles. Vamos a cubrir nuestro planeta de verde. Árboles nativos del bioma de donde vivimos. Árboles frutales que nos pueden dar frutos/alimentos a lo largo de todo el año. Árboles en las fuentes y zonas de frontera de las fuentes de agua, para proteger el agua, y garantizar su reproducción. Bajo los árboles se reproducen las formas de vida de la flora y la fauna.

Necesitamos defender la soberanía alimentaria como una política que estimula a cada pueblo, en cada territorio, a producir todos los alimentos que necesita. Como fue siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Y combatir las largas distancias de transporte de insumos y alimentos que inviabilizan la vida y los alimentos saludables. Necesitamos recuperar todas las formas y fuentes de energía, en equilibrio con la naturaleza, como la energía solar, eólica, del agua, y evitar las formas que producen contaminación, gas carbónico y otras agresiones. Organizar movilizaciones que enfrenten a los culpables. Realizar foros, jornadas, marchas y caminatas de larga distancia, contra ellos, para sensibilizar a la sociedad. Es necesario no solo denunciar, sino movilizar-se para enfrentar a las empresas que causan daños e impedir que continúen su saña explotadora. Necesitamos detener las empresas mineras, los fabricantes de agro tóxicos y las usurpadoras del agua y la tierra. Evidentemente que nuestra acción tendrá que ser cada vez más unitaria, entre todas las formas de movimientos populares posibles, sindicatos, asociaciones, movimientos sociales, partidos, iglesias, sin exclusiones, ni sectarismos. Y nuestras acciones masivas necesitan ser cada vez más internacionalistas. Porque las empresas criminales están internacionalizadas y actúan en todos los territorios del planeta. Necesitamos elegir gobiernos populares, comprometidos con su pueblo, que asuman claramente la defensa de la naturaleza y tengan valentía y no estén comprometidos con los capitalistas agresores.

Necesitamos cambiar el estado burgués y su falsa democracia. Aunque este será un esfuerzo a largo plazo, es necesario para construir un nuevo orden político y social, que garantice una verdadera democracia popular. Que garantice que los derechos y la voluntad de la mayoría se transformen en leyes y en acciones de los gobernantes.

Nada será fácil. Pero ya perdimos mucho tiempo. Haga su parte. Hacer su parte es ayudar a concientizar y organizar para que el pueblo luche. A pesar de la correlación actual de fuerzas desfavorables para los pueblos, tenemos una ventaja: La naturaleza, el planeta Tierra están de nuestro lado, pidiendo ayuda. Los capitalistas con sus métodos y saña perversa no resuelven ningún problema de la humanidad, solamente lo agravan. No tienen futuro. Son el pasado. Tenemos de nuestro lado, cada vez más científicos, filósofos, teólogos, pensadores en general, entre ellos el Papa Francisco, que nos ayudan a entender los problemas y a buscar verdaderas soluciones. ¡Seamos optimistas, vamos a derrotar a los capitalistas!, a pesar de su fuerza, hegemonía en los medios y toda su prepotencia. Tienen el Capital, pero no tiene la razón, ni la vida. Como dice Cazuza, poeta brasileño: “Sus piscinas están llenas de mentiras y de ratas.”