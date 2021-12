Por Toñito Diaz, el Platense merece volver a coronarse

Rolando [email protected]

Es injusto escribir la historia del Platense, sin incluir a Toñito Diaz. Un viroleño de pura sepa que desde siempre y desde cualquier trinchera y más desde la periodística, ha estado en las buenas y en las malas con la causa de los gallos amarillos y negro. Con varias décadas sobre sus espaldas, el talentoso caricaturista, «Hijo Meritísimo de Zacatecoluca» es parte de la historia misma del Platense.

A través de los años y más durante los ultimos años en la Liga de Ascenso o Liga de Plata, Don Toñito ha sufrido extremadamente, más cuando los viroleños se coronaron varias veces, pero por una u otra razón, el ascenso a la primera no fue posible hasta este 2021. Y en este año, Platense sin llegar a ser un peso pesado, fue la revelación de la temporada llegando más lejos que los eternos favoritos de FAS, Aguila y Firpo. En consecuencia, a su partido crucial dominical contra Alianza FC los gallos de Memo Rivera vendrán con los ánimos por las nubes, con mucho que ganar y nada que perder.

Aunque se vaticina que todo Zacatecoluca estará en el Monumental, no se sabe sí Don Toñito vendrá en el éxodo o si al no estar seguro de poder sobrevivir a tanta presión, tensión y estres, decida quedarse en casa bajando todos los santos para que el amor de toda su vida se corone y ponga fin a un ayuno y agonía titular en primera desde 1975. A propósito, las nuevas generaciones deben saber que Platense es uno de los históricos del fútbol nacional, que entre 1972 y 1975 escribió una inédita hazaña de cuatro coronaciones consecutivas. Fue campeón de la tercera, segunda, primera y del Confraternidad de Clubes Campeones y Sub Campeones de Centroamérica.

Así que antes de estar pensando en que el Alianza aspira a sumar la número 16, hay que pensar que para Don Toñito Diaz, que hace varios años reportaba futbol para «la Poderosa», hay que ser conscientes y pensar en que este podría ser su último tren para que el célebre y talentoso caricaturista viroleño toque las estrellas a través del máximo título del fútbol salvadoreño.

