POR PRIMERA VEZ EN UN PERIÓDICO

Mauricio Vallejo Márquez

Escritor jurisconsulto y editor Suplemento Tres Mil

Mi primera publicación la escribí cuando aún tenía seis años, pero fue publicada cuando tenía siete, el 21 de diciembre de 1987 en La Prensa Gráfica. Estaba en un curso de verano cuando propusieron escribir una carta a Santa Claus; y bueno, así se hizo.

No fue nada suntuoso o elaborado, fue un texto espontáneo, como nacen las cosas de corazón. Sumamente

sincero. Le pedía de una forma un poco imperativa a Santa Claus que mi mamá pusiera el nacimiento, además de algunos regalitos. No era un perito en las letras, tanto así que incluso no utilizo mayúsculas ni en la entrada. Quizá tardé un poco en escribir con coherencia, recuerdo que el escribir me resultó un reto por algunos años, un reto que

aún ahora debo seguir puliendo.

Sin embargo, me parece un lindo gesto ver que algunas personas aún lo guardan entre sus buenos recuerdos. Y a mí siempre me agrada ver esa fotografía y recordar esos años. Son pocas las fotos en las que no utilizo lentes, y ese detalle me hace sentir que siempre he sido yo con todo y sus bémoles y soles. Usé lentes desde los seis años, dicen que no alcanzaba a ver las líneas de los cuadernos y ya no se diga la pizarra.

Es curioso ver atrás y pensar que deseaba ser escritor igual que mi papá, aún con esas dificultades, quizá por tanto escuchar historias de mi abuela o de tanto leer los libros que tenía a mi alcance o es posible por querer imitar a mi papá.

Cómo son las cosas de extrañas. Recuerdo que un niño del Externado se burlaba de mí por ese escrito neófito, tanto que me buscaba los recreos para mofarse por casi todo el año. Es posible que ese niño me ayudó mucho para tolerar la crítica, porque luego he ido limando mi paciencia.

Ahora se suman muchos escritos más a esa lista, ya con mayúsculas entre signos de puntuación, y se siguen sumando. Gracias a la persona que ideó esta publicación, porque me abrió las puertas, sin saberlo