Ponce y Cardoza generan polémica por realización de plenaria

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa desarrollará su sesión plenaria número 157 este jueves en medio de una polémica suscitado entre el diputado Reynaldo Cardoza y el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ambos del Partido de Concertación Nacional, esto debido a que a la misma hora que se desarrollará la plenaria el TSE entregará las credenciales a los candidatos que quedaron electos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregará oficialmente las credenciales a los candidatos que resultaron electos, así como a los diputados que resultaron reelegidos por parte de la población salvadoreña.

Sin embargo, ha surgido una polémica debido a que los parlamentarios que irán por su credencial no estarán presente en la plenaria, o al menos hasta que regresen del evento.

Ponce aseguró que no iban a cambiar el día de la plenaria, debido a que los diputados que irán a recibir su credencial serán pocos y por tanto, los suplentes pueden estar en el Pleno mientras ellos regresan.

Sin embargo, Cardoza, quien resultó electo en los pasados comicios, señaló: “Nosotros no vamos a llamar a nuestros suplentes a que vengan al Pleno, es lamentable que el presidente, colega mío y compañero esté cerrado a no cambiar la plenaria (…) si él (Mario Ponce) hubiese sido electo si la cambiaría. Creo que no hay respeto para los que hemos ganado un curul en esta Asamblea Legislativa”.

“Es incoherente lo que el presidente está haciendo, y se lo digo con todo respeto, no puede ser que para un acto tan importante que es el recibimiento de una credencial para ser diputado en esta Asamblea Legislativa no se quiera suspender una sesión plenaria”, agregó.

Ponce respondió a Cardoza y dijo que “esa es una cuestión de apreciación, hay personas que han sido convocadas para entregarle un reconocimiento y nosotros tenemos que ser responsables. Yo soy uno de once miembros de Junta Directiva, si él (Cardoza) toma las decisiones, que él la cambie”.

El parlamentario aseguró que él nada más es un voto de los once que conforman la junta directiva de la Asamblea, por tanto, no tiene la última decisión.

El diputado proclive al Ejecutivo, Adelmo Rivas, de GANA, quien también resultó electo, dijo que hubiese sido bueno que la Junta Directiva programase una hora más tarde la sesión plenaria, ya que es importante ir a traer la credencial.

Emilio Corea, de ARENA, sostuvo que en algunos casos sí se pueden modificar la hora de las plenarias, pero realmente habría que ver, cuántos son los diputados que irán, ya que serán solo una minoría. Corea dijo que los diputados electos fácilmente pueden nombrar un suplente para que voten por ellos y que se incorporen luego de ir a traer dicha credencial.