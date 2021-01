Ponce publica ley transitoria para contener la pandemia del COVID-19

Samuel Amaya

Alma Vilches

@DiarioCoLatino

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce informó que el sábado mandó a publicar el Decreto Legislativo 757 que contiene la Ley Especial Transitoria para Contener la Pandemia por la Enfermedad COVID-19, ya que el presidente de la República, Nayib Bukele no lo hizo.

Tras ser estudiada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 23 de diciembre de 2020, esta resolvió la controversia y ordenó al presidente Bukele que la sancionara y mandara a publicar en el Diario Oficial, sin embargo, el mandatario no lo hizo y se le agotó el tiempo que tuvo de límite que era el 22 de enero, por lo cual, el presidente del Legislativo, facultado por la Sala, lo mandó a publicar en un medio de comunicación impreso de circulación nacional del país.

Ponce dijo que a partir del sábado ya es ley de la República, por lo cual “todos estamos obligados a cumplir las disposiciones que contiene ese decreto”.

Esta ley detalla que el Ministerio de Salud deberá elaborar y ejecutar un Plan Nacional de Prevención, Contención y Respuesta oportuna a la pandemia por la COVID-19, en el mismo se deberá hacer énfasis en la prevención y atención en la salud mental.

“La ley en sí, hace que el Gobierno respete los derechos humanos de las personas y eso quiere decir que, si una persona se contagia y tiene una enfermedad preexistente, el Gobierno está obligado a atender tanto de COVID-19 como de la enfermedad preexistente”, señaló Ponce.

También contempla que el responsable del control de la pandemia es el Ministerio de Salud como parte del seguimiento que realice por departamento y municipio; y cuando se detecte un incremento del 10 % de casos positivos que superen la curva epidemiológica y se justifique declarar una zona epidémica sujeta a control sanitario deberá establecerse en un plazo no menor de 24 horas y no más de 72. Así también en un rango de un kilómetro a la redonda. Este cerco sanitario estará sujeto al personal de Salud y no de la Fuerza Armada ni de la PNC.

Además, el Gobierno deberá de garantizar la seguridad alimentaria a través de la entrega de canastas básicas sin hacer propaganda; “No se puede andar repartiendo alimentos en nombre del presidente porque es en nombre del Estado”, afirmó Ponce.

“La ley prohíbe los encierros porque estos nos provocaron la multiplicación del virus y lo que generó como respuesta no fue tan positivo, porque se violentaron los derechos humanos a las personas”, puntualizó el presidente Ponce.

El uso de mascarilla en espacios públicos será obligatorio, así como en el transporte colectivo. Pero el Gobierno deberá hacer campañas de concientización ante la situación, así como dotar de insumos de bioseguridad a los salvadoreños.

La rendición cuentas por parte del Gobierno será mensual, y esta es una de las situaciones por lo que el presidente Bukele no publicó la ley, manifestaron los diputados de oposición de la Asamblea.

El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá garantizar la asistencia diplomática, consular y humanitaria a los salvadoreños que se encuentran en el exterior por medidas de COVID-19, y no se les podrá negar el acceso al territorio.

Ponce afirmó que aparte de publicarla en un medio impreso de mayor circulación del país lo mandó a publicar en el Diario Oficial.

Reacciones

El Gobierno señaló que dicha ley no solo limita las acciones del Ministerio de Salud y la Fuerza Armada para garantizar la salud y alimentación de la población, sino que además amenaza con cárcel a cualquier autoridad gubernamental que establezca un cerco sanitario sin tener el aval de los alcaldes, dejando en manos de éste la decisión de declarar las zonas epidemiológicas sin ningún criterio médico.

A criterio del Gobierno la nueva ley invade las competencias del Código de Salud, normativa que por Constitución es la que garantiza las acciones encaminadas a la asistencia sanitaria en el país, también golpea a los beneficiarios de los paquetes alimentarios, pues prohíbe a la Fuerza Armada acompañar en la entrega de los alimentos, poniendo en riesgo al personal y a la misma población en zonas donde hay presencia de grupos criminales.

Mientras tanto, la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Nidia Díaz se mostró a favor que el presidente de la Asamblea mandó a publicar el Decreto Legislativo 757, ya que la población necesita una seguridad jurídica de cómo tratar y contener la pandemia, además, habrá certeza que no se podrá cerrar un municipio tal como ha sucedido anteriormente.

“Esta ley es el resultado de otras leyes que fueron vetadas, es importante que no se van a cerrar las fuentes de trabajo, sino medidas de controles más estrictas, habrá controles de la CSJ, la FGR para que se cumpla. En las unidades del transporte colectivo ya es obligatorio el uso de la mascarilla, para que los usuarios tengan las condiciones adecuadas al momento de desplazarse”, externó Díaz.