Ponce publica Ley Transitoria para Contener la Pandemia de la Covid19

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Este sábado, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, informó que mandó a publicar el Decreto Legislativo 757 que contiene la Ley Especial Transitoria para Contener la Pandemia por la Enfermedad Covid19 ya que el presidente de la República, Nayib Bukele, no lo hizo.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al presidente Nayib Bukele que publicara dicha ley; sin embargo, no lo hizo, por lo cual el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, la mandó a publicar en un medio de comunicación de mayor circulación del país.

En una exclusiva a un medio televisivo, Ponce dijo que a partir de este sábado ya es ley de la República, por lo cual “todos estamos a cumplir las disposiciones que contiene ese decreto”.

Esta ley detalla que el Ministerio de Salud deberá elaborar y ejecutar un Plan Nacional de Prevención, Contención y Respuesta oportuna a la pandemia por la Covid19, en el mismo se deberá hacer énfasis en la prevención y atención en la salud mental.

También, contempla que el responsable del control de la pandemia es el Ministerio de Salud como parte del seguimiento que realice por departamento y municipio; y cuando se detecte un incremento del 10% de casos positivos que superen la curva epidemiológica y se justifique declarar una zona epidémica sujeta a control sanitario deberá establecerse en un plazo no menor de 24 horas y no más de 72. Así, también, en un rango de un kilómetro a la redonda. Este cerco sanitario estará sujeto al personal de Salud y no de la Fuerza Armada y de la PNC.

Además, el Gobierno deberá garantizar la seguridad alimentaria a través de la entrega de canastas básicas sin hacer propaganda; “No se puede andar repartiendo alimentos en nombre del presidente porque es en nombre del Estado”, afirmó Ponce.

El uso de mascarilla en espacios públicos será obligatorio, así como en el transporte colectivo. Pero el Gobierno deberá hacer campañas de concientización ante la situación, así como dotar de insumos de bioseguridad a los salvadoreños.