Polonia, mayoritariamente católica, se manifiesta masivamente contra la restricción al aborto legal

Nuevamente miles de personas en Polonia salen a las calles manifestándose contra el intento del Gobierno de penalizar el aborto en casos de embarazos con malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.

En Polonia, desde 1993, existe una Ley de Planificación Familiar, que en su Art. 4. prohibía el aborto excepto en tres causas: si el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, es el resultado de un delito y si hay una alta probabilidad de deterioro grave e irreversible del feto. Fue producto de un acuerdo entre Gobierno y la Iglesia católica, instancia con mucho poder en este país, cuya ciudadanía en el 87.5 % se declara católica, mientas un 1.4 % dice tener otras religiones y el restante 11.4 % dice no tener creencias religiosas o no responde.

En 2020, el Gobierno ultraconservador del partido Derecho y Justicia (PiS), quería restringir los causales que actualmente permiten el aborto, pero no disponiendo de apoyo en el Parlamento, presentó una demanda al Tribunal Constitucionalidad, instancia del Estado afín al partido de Gobierno. En octubre de 2020 una resolución de este Tribunal prohibió la interrupción del embarazo en casos de malformaciones fetales graves e irreversibles. La respuesta de la ciudadanía fue inmediata y masiva, con manifestaciones en la capital Varsovia y en diversas ciudades del país, lideradas por las mujeres, que han tenido el apoyo de gremios como los taxistas, agricultores y mineros del carbón. Ante esta movilización popular, el Gobierno polaco hizo un pequeño retroceso y aplazo temporalmente la publicación de la sentencia en el Boletín del Estado, condición necesaria para que la nueva normativa entrara en vigor. Finalmente el 27 de enero se publicó el fallo del Tribunal Constitucional prohibiendo la interrupción del embarazo ante malformaciones fetales graves e irreversibles, generando una nueva ola de protestas y manifestaciones de miles de personas, que diferencian entre sus creencias religiosas, personales y leyes que afectan a toda la sociedad. Exigen que el Estado no les quite el derecho a tomar libremente decisiones sobre un aspecto tan importante, como la interrupción de un embarazo.