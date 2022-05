Policías intentaron usar el régimen de excepción para extorsionar a persona

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Cerca de 30 mil capturas de presuntos pandilleros se han registrado desde que el Gobierno impusó el régimen de excepción para “combatir la delincuencia” en el país. Entre las capturas no solo se registran personas inocentes que no tienen vínculos con pandillas, sino también hasta agentes policiales que se aprovecharon de esta herramienta estatal, para exigir a salvadoreños dinero para no ser capturados.

Fueron tres agentes de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil que intentaron aprovecharse de la implementación del régimen de excepción para extorsionar con $800 a una persona para no ser detenida. Sin embargo, la víctima puso la denuncia de la situación e investigadores de la institución policial montaron un operativo para concretar la captura en contra de agentes, la cual tuvo lugar en Usulután, cuando los agentes disponían recoger el dinero el sábado en horas del mediodía.

La supuesta entrega se haría efectiva en uno de los bancos del departamento de Usulután, los agentes llegaron en un vehículo tipo pick up placas P839-274, color negro, propiedad de la DAN. Los agentes fueron identificados como Ismael López, Elmer Ramos y Dagoberto Ponce, destacados en el área de investigaciones de la DAN, estos serán acusados ante los jugados correspondientes por el delito de cohecho impropio en perjuicio de la administración pública y de la víctima.

En redes sociales e incluso en declaraciones ante los medios, la fuerza de seguridad no informa a los salvadoreños sobre estos hechos, solamente mantiene un discurso oficializado desde el Ejecutivo donde el punto central es repetir la “guerra contra pandillas”; sin embargo, situaciones como la extorsión de los tres agentes hacia la víctima podría ser replicada en otros puntos del país.

En otro punto, la PNC informó sobre la captura de más presuntos pandilleros, ayer reportó la captura de 37 terroristas que atemorizaban a los habitantes de Soyapango, Ilopango y San Martín, entre ellos está: Jaime Ernesto Hernández, alias “Spainor”, un gatillero encargado de cometer crímenes y múltiples delitos para la pandilla 18. Los 37 serán procesados por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.

Otros 29 presuntos pandilleros que delinquían en diferentes zonas de Usulután fueron arrestados ayer, entre estos: Marvin Iván Villegas, alias “Trosty”, un terrorista que, por temor a ser capturado, supuestamente intentó borrar sus tatuajes, pero le fue imposible.

También las autoridades de seguridad informaron la captura de David Alexander Posada, alias “Piocha”, un palabrero de terroristas “con amplio récord delictivo”, entre ellos, homicidio agravado, extorsión agravada, agrupaciones ilícitas, portación ilegal de arma de fuego.

Por el momento, se desconoce si el régimen de excepción terminará en los 9 días que le restan, aunque el oficialismo ya mostró sus intenciones de extenderlos.