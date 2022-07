POESÍA DE JAIME SUÁREZ QUEMÁIN

Selección de Mauricio Vallejo Márquez

La información es libre

Con el tiempo

desde la escuela tratarán de “educarte”

-es decir: domesticarte-

por suerte hay medios

para evitar la trampa.

Te dirán que el mundo

se divide entre vivos y tontos.

Nada más falso, niño mío.

En el hombre

sólo hay dos alternativas:

es libre o no lo es.

Con esto quiero decir

que eres tú quién decide.

Es tan sucio el que pone las cadenas

como el que las acepta

como algo sin remedio.

Cuando asistas a la universidad

ten presente

que manos de albañiles

la construyeron,

que detrás de cada libro

hay manos de tipógrafos que,

aunque no te conocen,

piensan en tí en cada letra

que colocan,

que detrás de una regla de cálculo,

de una probeta

y hasta del lápiz que ocupes: hay manos obreras.

No los defraudes volviéndoles la espalda.

Si algún día te toca

anteponerle a tu nombre

la palabra “doctor” o “licenciado”

que no sea para estar en alianza

con el gangster.

Un disparo colectivo

Porque me quema a veces la nostalgia,

El asombro en la voz, el pase en corto,

Las perras ganas de aguantar a los fantasmas

Que me comen el alma a dentelladas,

Mientras se escucha en el café

Una melodía tristona —siempre son tristes

Si es en el café donde se escuchan—

Y yo me desangro inútilmente,

A borbotones pero inútilmente,

Cuando de amor repleto

Me voy por esas calles de dios

Con papel tumbado por el viento

Y se oye el crujir, el alboroto

De ese tiempo que se cae pese a todo

Y ya no bastan diques ni compuertas,

Ni muros que detengan la avalancha,

Porque los duendes ya no asustan a los niños

Y soy —aunque no quieran— un disparo colectivo,

Una pringa de luz en las tinieblas

Y porque

—por más que me maldigan—

Nací para soñar

Aunque el sueño de plano

esté prohibido

Y se acerquen los dichosos normales

Y me quieran cambiar mi canción,

Cargarme con sus baterías

y volverme imbécil

Que esté al tanto

del último grito de la moda,

Y del actual amante de doña Fulanita

O del mustang azul de don Idiota,

Y porque les molesta

Mi profunda vocación anarquista,

Mi sacrosanto amor

por la desobediencia,

Y quieren carme con sus palos,

Ponerme su disfraz

Y que baile la samba que ellos bailan,

Y porque digo no,

Y me vale un pito,

Y prefiero mis fantasmas

O jugar con mi sombra.

Y mando al carajo a

“los inspectores de herejías”

Que quieren registrarme, anularme el carnet,

Voltear mi cerebro

Y averiguar qué es lo que guardo,

Y convertirme en ciudadano robot,

Clásico ejemplo

de las buenas conciencias.

Los dictadores

…los dictadores, señor, deambulan entre sombras

Y en horas nocturnas

ingresan como acólitos en

Ceremonias donde oficiantes de negro celebran horrendos

Ritos en contra del hombre

Usted sabe, señor

Que ellos podrían

Cambiar la religión,

De indumentaria.

Opero usted los convierte

En guardianes de su estómago,

Les compra rifles

Y juegan a la guerra

Y luego usted, señor,

Usted los condecora

Y orgullosos caminan sacando

El pecho que está lleno

Por dentro de alacranes

Y usted los aplaude

Y usted los elogia

Y goza con el clima de tranquilidad,

De muertos en los ríos,

De secuestros, de torturas,

De bombas y de sangre.

Y usted los premia

Permitiéndoles sentarse a su mesa

Y que entren a sus clubes

Y se casen con su prima lejana

Educada en Europa

Y les pasa sus vicios

Y ahora juegan bridge

Y beben whisky

Y manejan un mercedes.

Los dictadores, señor,

Olvidan que nacieron

En medio de un arroyo

Y disparan en contra del arroyo

Y pretenden sacar aquel arroyo,

Hasta que un día

El arroyo es un mar

En el que mueren podridos:

Usted y los tiranos.

Vecino III

Es una viejecita la mar de agradable.

Le gusta observar por la ventana

a las cipotas que juegan en la acera,

aunque si meten ruido

hacen un gesto de enojo

con su mirada de ceiba milenaria.

Le soy simpático,

quizá se identifica con la misantropía

que poseo en los ojos.

De vez en cuando, iracunda,

habla del pudor de sus tiempos

y se queja de que a la niña vecina

la arrinconen en la oscuridad

de la luna.

Un round a tu recuerdo

A Alex Suárez

Siempre me opuse a caminar

con tu estatura en el ojal de la camisa

—simple cuestión de orgullo.

De allí proviene el hecho

de entregarte tan tarde este poema,

por lo que pasa a ser

algo así como un telegrama rezagado.

La verdad es

que de momento

se me vino a los ojos tu palabra,

llena de la humildad

que cubría el eco de tu nombre.

Vino así,

no sé cómo,

sin llamar a la puerta,

simplemente

tomó mi dolor entre sus brazos

y me llevó hasta la vieja casa,

al canapé donde solías hacer la siesta

y fumabas tu tristeza.

Eran los días en que clinchabas tu presencia

con el rostro de un niño que tenía

doce años jugando entre otras manos,

y contabas tus hazañas

en el ring del mundial

cuando el boxeo era boxeo

y no una exhibición amanerada.

Ahora, viejo,

las cosas han cambiado.

Ya quedó atrás el muchachito

que contempló tu muerte;

la vida me hace madurar a bofetadas.

Pero no creás

que doy con los dientes en el polvo;

como vos

pienso que es permitido doblarse

pero no partirse.

Y ahí voy, caminando,

finteándole a la vida su amargura,

cuidándome de los golpes a los bajos, tratando

de terminar en pie este largo round.

Aunque a veces, te confieso,

he llegado a flaquear,

a quedar groggy

y querer tramitar

un suicidio voluntario.

Pero basta un vistazo a tu retrato

y ya no hay vuelta de hoja:

sé que dejaste tu punch

sobre mi verso,

y jab a jab

iré elevando mi nombre hasta tu nombre.

Viejo,

tengo una deuda contigo…

me querías ingeniero

y te salí poeta,

porque no es cosa de ir por allí

soportando un disfraz que desentona.

Con vos pasó lo mismo,

te querían curita

y saliste campeón de box

¡Y qué campeón, carajo!

Perdoná que te quite “tu tiempo”,

pero a veces,

cuando estoy tan solteramente solo

y me urge hablar con alguien,

se me viene a los ojos tu palabra.