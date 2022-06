Poemas de Allen Ginsberg

Dijo el esqueleto Presidencial

No firmaré el proyecto

Dijo el esqueleto Vocero

Sí lo harás Dijo el esqueleto Representativo

Objeción

Dijo el esqueleto Corte Suprema

¿Qué esperabas? Dijo el esqueleto Militar

Comprad bombas estrellas

Dijo el esqueleto Clase Alta

Hambread a las mamis solteras Dijo el esqueleto Yahoo

Parad el arte obsceno

Dijo el esqueleto Derecha

Olvidaos del Corazón Dijo el esqueleto Gnóstico

La Forma Humana es divina

Dijo el esqueleto Mayoría Moral

No, no lo es, es mía. Dijo el esqueleto Buda

La compasión es riqueza

Dijo el esqueleto Corporación

Es mala para la salud Dijo el esqueleto Viejo Cristo

Preocuparos de los pobres

Dijo el esqueleto Hijo de Dios

el SIDA necesita cura Dijo el esqueleto Homófobo

Chupad a los gays

Dijo el esqueleto Patrimonio Nacional

Los negros no tienen suerte Dijo el esqueleto Macho

Mujeres a su lugar

Dijo el esqueleto Fundamentalista

Multiplicad la raza humana Dijo el esqueleto Derecho a la Vida

El feto tiene un alma

Dijo el esqueleto Pro Elección

Pásalo por tu agujero Dijo el esqueleto Reducción

Los robots cogieron mi empleo

Dijo el esqueleto Mano Dura

Gas lacrimógeno a la plebe Dijo el esqueleto Gobernador

Suprimid la merienda escolar

Dijo el esqueleto Alcalde

Mascad el presupuesto Dijo el esqueleto Neoconservador

¡Sin techo, fuera de la calle!

Dijo el esqueleto Libre Mercado

Usad los como carne Dijo el esqueleto Grupo de Expertos

Liberad los mercados

Dijo el esqueleto Ahorro y Préstamo

Que pague el Estado Dijo el esqueleto Chrysler

Pagad por ti y por mí

Dijo el esqueleto Fuerza Nuclear

y por mí por mí por mí Dijo el esqueleto Ecológico

Mantened el cielo azul

Dijo el esqueleto Multinacional

¿Cuánto vales tú? Dijo el esqueleto NAFTA

Enriqueceos, Libre Comercio,

Dijo el esqueleto Maquiladora

Deslomaos, salario bajo Dijo el rico esqueleto GATT

Un mundo, alta tecno

Dijo el esqueleto Clase Baja

Que te den una buena Dijo el esqueleto Banco Mundial

Cortad vuestros árboles

Dijo el esqueleto FMI

Comprad queso americano Dijo el esqueleto Subdesarrollado

Enviadme arroz

Dijo el esqueleto Desarrollado

Vended vuestros huesos por un centavo Dijo el esqueleto Ayatolá

Muere escritor muere

Dijo el esqueleto José Stalin

Eso no es mentira Dijo el esqueleto Reino Medio

Nos tragamos el Tíbet

Dijo el esqueleto Dalai Lama

Cuidado con la indigestión Dijo el esqueleto Coro Mundial

Es su destino

Dijo el esqueleto EE. UU.

Hay que salvar Kuwait Dijo el esqueleto Petroquímico

Rugid bombas rugid

Dijo el esqueleto Psicodélico

Fumad un dinosaurio Dijo el esqueleto de Nancy

Decid solamente No

Dijo el esqueleto Rasta

Chupa Nancy Chupa Dijo el esqueleto Demagogo

No fuméis hierba

Dijo el esqueleto Alcohólico

Que se os pudra el hígado Dijo el esqueleto Yonkie

¿Conseguiremos la dosis?

Dijo el esqueleto Big Brother

Cárcel a los sucios huevones Dijo el esqueleto Espejo

¡Eh, buen mozo!

Dijo el esqueleto Silla Eléctrica

Eh, ¿qué se come hoy? Dijo el esqueleto Entrevistas

Vete a la mierda en la cara

Dijo el esqueleto Valores de la Familia

Mi gas lacrimógeno valores familiares Dijo el esqueleto NY Times

Eso no es apto para imprimirlo

Dijo el esqueleto CIA

¿Puedes repetirlo? Dijo el esqueleto Transmisión en cadena

Creed mis mentiras

Dijo el esqueleto Publicidad

No os volváis sensatos Dijo el esqueleto Medios

Creedme a mí

Dijo el esqueleto Teleadicto

¿Qué me preocupa? Dijo el esqueleto TV

Comed bocados de sonidos

Dijo el esqueleto Noticiero

Es todo Buenas Noches Lamentación del sin techo Allen Ginsberg Perdona, amigo, no quise molestarte

pero volví de Vietnam

donde maté a un montón de caballeros vietnamitas

algunas damas también

y no pude soportar el dolor

y de miedo cogí un hábito

y pasé por la rehab y estoy limpio

pero no tengo lugar donde dormir

y no sé qué hacer

conmigo ahora mismo Lo siento, amigo, no quise molestarte

pero hace frío en la calle

y mi corazón está enfermo solo

y estoy limpio, pero mi vida es un desastre

Tercera Avenida

y calle E. Houston

en el paso peatonal bajo el semáforo en rojo

limpio tu parabrisas con un trapo sucio