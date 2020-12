Podría existir malversación en el uso de fondos para FOMILENIO: Rogelio Canales

@DiarioCoLatino

El candidato a alcalde a la comuna de San Salvador, por el FMLN, Rogelio Canales, señaló que podría existir malversación en el uso de los fondos de la contrapartida del FOMILENIO II. El uso de los fondos para fines diferentes de los que establecen las leyes, es MALVERSACIÓN FONDOS, no importa si se hiciere con buenos propósitos, pero si son destinos diferentes a los establecidos en la ley, eso es malversación, dijo el reconocido abogado y hoy candidato a alcalde.

El candidato a la comuna de San Salvador por el FMLN, Rogelio Canales, participó anoche durante la entrevista 8.com con el entrevistador Sergio Méndez, junto a Cayetano Cruz, candidato a alcalde para Soyapango e Ismael Quijada, candidato a alcalde para el municipio de Santa Ana, todos por el mismo partido.

Canales afirmó en sus intervenciones que es lamentable la situación que se vive con FOMILENIO II, pues pocos países en el mundo han clasificado para ello, y recordó que esto se dio gracias a la buena experiencia demostrada por el país, en la implementación del FOMILENIO I, y a las gestiones del gobierno del Presidente, Salvador Sánchez Cerén.

Señaló que, de acuerdo a lo dicho a los medios de comunicación, funcionarios de gobierno han expresado que los fondos de la contrapartida del FOMILENIO II, se ocuparon para otros fines, y que eso podría constituir una malversación de fondos. Canales comparó: «Es como que a un estudiante los padres le entreguen el dinero para pagar la universidad, y que éste en lugar de hacerlo, se haya ido de juerga con el dinero y luego vuelva a pedir el dinero para pagar la universidad.»

Rogelio Canales, afirmó que es un mal mensaje que envía el gobierno a la comunidad internacional; está diciendo: aquí no se cumple con los compromisos que se adquiere, no se respeta la ley ni la constitución; tenemos un comportamiento irresponsable…eso genera desconfianza en las fuentes de financiamiento. El mensaje que se envía es que El Salvador, es un país insolvente e irresponsable; no paga ni cumple sus compromisos.