Pobreza extrema en El Salvador caerá al 13% por pandemia

“Este Gobierno ha sido incapaz de entender cómo manejar adecuadamente el marco de salud, sanitario y el marco económico”, sostuvo el economista, Alfonso Goitia.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Alfonso Goitia, economista y directivo de la Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) aseguró que el país será el mayor afectado a nivel de Centro América, muy por debajo de Nicaragua. Goitia informó que se estima un decrecimiento de 8.6 % de la economía en El Salvador, situación que llevará a más desempleo y más pobreza en el país.

Mientras El Salvador registra una tasa de decrecimiento de -8.6 %, se espera que Nicaragua caiga un -8.3 %, Panamá en -6.5 %, Honduras en -6.1 %, Costa Rica -5.3 % y Guatemala con -4.4 %.

“La situación es sumamente crítica. En ese sentido, se plantea un per cápita regional que va a caer en términos globales de América Latina y El Caribe en -9.9 %, El Salvador está en una situación bastante critica”, afirmó.

De acuerdo al economista, se espera perder 250,000 empleos en el país, como también que 1.5 millones de personas pasen a altos niveles de pobreza, que será producto de la baja inversión en el país.

“La situación económica del país es sumamente grave, el país ha retrocedido más de 40 años, igualmente lo dijo el Banco Central, la tasa de decrecimiento es de menos 8.6 %. El Salvador será el país con la mayor caída en Centroamérica. Este nivel de decrecimiento económico solo se había visto durante la guerra”, sostuvo el economista en el programa radial “Realidad a Fondo”.

De igual manera, sostuvo que los niveles de empleo se verán afectados, sobre todo, para el sector informal. Goitia aseguró que el ISSS ya reporta 62,000 empleos menos desde marzo a junio de este año. Sin embargo, se estima que se perderán 230,000 empleos en El Salvador.

“Posiblemente vamos a llegar a 230,000 personas sin empleo. Hay otro grupo que se ha perdido más que es el empleo informal, que representa el 70 %. Esta gente está en el peor escenario. La ESEN plantea que se pueden perder más de 250 mil empleos, FUSADES de igual manera… El desempleo será sumamente grave en el país, Con las canastas alimentarias no van a resolver esto, tienen que entrar al aspecto económico”, aseguró.

Según la CEPAL, El Salvador teníamos un nivel de pobreza del 26 % en el 2018, pero, con esta emergencia se espera que el país llegue a un 40 %, “Se va a retroceder estos diez años que se hizo un gran valor en función de cómo resolver de alguna manera la situación de pobreza”, aseguró.

La pobreza extrema va a pasar del 6 % que estaba en el 2019 a 13 % en este año. La pobreza relativa va pasar del 21 % al 28 %. Es decir, la gente va entrar en situación de pobreza. Por lo que se estima que 1.5 millones de personas caerán en pobreza. Mientras que la clase media, que durante estos años había mejorado su situación, esta clase pasará del 22 % al 17 %, la clase media más vulnerable caerá del 47 % al 43 %.

“Estamos impactando la situación económica de la gente, no sé cómo es que sigue apoyando o pensamos que sigue apoyando a este Gobierno, porque realmente la situación de la gente es peor del marco de la crisis del 2008-2009, lo que sí es claro es que se va a retroceder décadas, en inversión y generación económica”, afirmó.

Para Goitia este es el resultado de un manejo no adecuado de la política económica y de la pandemia en el país, este gobierno ha sido incapaz de entender cómo manejar adecuadamente el marco de salud sanitario y el marco económico.

Ya que considera que se está en un proceso de reapertura económica, donde se ha empezado una primera fase, pero luego se pretende ingresar a una segunda fase, para que en menos de 24 horas lo rectifique, “y este manejo es inconcebible, dice Goitia. Puesto que parece que no hay un plan real que permita atender las principales necesidades de los salvadoreños.

“Este Gobierno es sumamente negligente en el sentido que no tiene nada planificado, no hay visión de futuro de este país, no hay concepto de lo que vamos hacer en los próximos años. En el marco de la Plaga de Langostas parece que es más importante que la crisis sanitaria del país, es improvisado, podría haber empezado parcialmente la segunda fase, pero no haberlo parado”, sostuvo Goitia.

Además, explicó que productos de la canasta básica tendrán un incremento en sus valores comerciales. Además de productos farmacéuticos, incremento que no es controlado por los entes responsables como la Defensoría al Consumidor. “Es una desgracia, así como no se atiende la emergencia. Hay un mal manejo de la pandemia”, asegura Goitia.