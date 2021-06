Población LGTBI exige que no sean invisibilizados

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

“Me dieron una gran golpiza, me escapé de morir de eso y las autoridades no hicieron nada”, relató Julissa Yamileth, que sufrió de discriminación por sus propios vecinos en un municipio que prefirió no revelar. Aseguró que la golpearon “por ser gay”. Y pese a que la Asociación Entre Amigos le intentó ayudar, al intentar detener la agresión, no lo lograron; mientras que las autoridades que imparten justicia la dejaron sola.Casos como el anterior, solo es uno de los miles de historias que los miembros de la comunidad LGTBI tienen por contar, tanto de abusos sociales, laborales, así como la discriminación por mismos ciudadanos.

Este sábado el movimiento LGBTI marchó por las calles del gran San Salvador con el fin de pronunciarse contra la discriminación que enfrentan día tras días por diversas personas o sectores de la sociedad. El movimiento afirmó que buscan el reconocimiento de sus derechos humanos, así como de los sociales, laborales y políticos.

Hace 24 años que se realiza este evento en El Salvador, la comunidad de Lesbianas, Gays Bisexuales, personas Trans e Intersexuales (LGBTI), por lo que este año se marchó desde la Plaza Divino Salvador del Mundo hasta la Plaza Cívica en el corazón de San Salvador, a pesar del ardiente sol.

En el contexto histórico, esta marcha surge a raíz de los disturbios de Stonewall en New York, Estados Unidos, en 1969, que iniciaron la libertad homosexual. El propio día del Orgullo Gay es el 28 de junio; sin embargo, en El Salvador se realiza el último sábado del mes y el lema de esta ocasión fue “La Resistencia, será la Diferencia”.

“Estamos celebrando el orgullo LGTBI a todas esas personas que han salido del closet y que se sienten libres de poder ser ellos mismos, de poder demostrar su amor al mundo. No tienen que ser juzgados ya que están siendo ellos mismos, tenemos que aceptarlos y poder sentirnos orgullosos”, comentó Claudia Elizabeth, una de las participantes de la marcha.

Una transformista de nombre Tiffany Charlotte, afirmó que aparte de celebrar el día, “es un recordatorio para seguir haciéndolo por más años”.

“Lo que queremos es una igualdad para todos los seres humanos, ya que Dios nos hizo de la misma manera. Lo que exigimos es que se velen los derechos de todos”, comentó Tiffany.

Esta marcha la apoyó el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, quien afirmó que “es una celebración, pero en nuestro país es y debe seguir siendo una protesta contra tanto odio, contra tanta violencia, tanta desigualdad. Hay mucha necesidad de legislación que proteja los derechos de esta minoría”, informó.

Erick Iván Ortiz, un activista, político y emprendedor social, dijo que la marcha que se realiza en El Salvador es la más antigua de Centroamérica, pues desde 1997 han llevado a cabo esta medida para que sean escuchados, desde entonces han sido ininterrumpidas a excepción de 2020 que se realizó de forma virtual, por la pandemia de la COVID-19 y la cuarentena. “Lo hacemos porque vivimos en una invisibilización histórica, en una negación sistemática de los derechos de las personas LGBTI”, detalló.

Afirmó que este año, esta marcha es “muy significativa porque se está frente a la conclusión de dos años de Gobierno, “que significan dos años de retroceso para los derechos de las personas LGBTI y también para rechazar contundentemente la acción de la Asamblea Legislativa de archivar la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y no Discriminación”.

“Estamos aquí para decirle al Estado Salvadoreño que las personas LGBTI existimos y resistimos, y estamos aquí para decirles que nuestras reivindicaciones proceden de procesos sociales que respaldan nuestras luchas y no responden a intereses partidarios de nadie”, comentó el activista Erick Iván Ortiz.

Las personas LGBTI exigieron una Ley de Identidad de Género, normativa que fue archivada en la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa por los diputados de Nuevas Ideas el 14 de mayo de este año y que, además, llovieron críticas por tal acto.

Ante esto, el diputado Wright Sol se opuso a la decisión de los diputados de Nuevas Ideas de mandar al archivo la Ley de Identidad de Genero y la Ley Especial de Igualdad y No Discriminación. “Es lamentable, pero me gustaría ver que en el corto plazo se introduzca una pieza de correspondencia sobre estas leyes para el debate”, agregó.

Las 9 organizaciones que conforman la Federación Salvadoreña de LGBTI hicieron un llamado a las instituciones estatales para que inicien y aprueben un marco normativo sobre la Identidad de Género y una Ley Especial para la igualdad y No Discriminación.

Estas leyes pueden ayudar para que no se sigan irrespetando los derechos humanos de las personas LGTBI y más en las instituciones públicas, que son donde más se vulneran los derechos por ser personas con otra identidad, afirmó Bianka Rodríguez, directora de CONCAVIS.

Rodríguez informó que en todo el 2020 se sistematizaron alrededor de 332 denuncias de personas LGBT que enfrentaban retos en violencia, inseguridad, y “hubo 132 de estas personas que se vieron obligadas a desplazarse internamente a causa de la violencia y persecución basada en la orientación sexual o la identidad de género”.

En lo que va de este año, según datos que recogen organizaciones de la Sociedad Civil, ya van 5 personas LGTBI asesinadas, 2 suicidios de mujeres trans y 2 muertes naturales.