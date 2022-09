Población del oriente de Guatemala decide sobre futuro de medio ambiente

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Esta votación es la libre expresión de un pueblo ante un proyecto extractivo y la gente ha respondido”, afirmó Julio González, del Colectivo Madre Selva, en las primera horas de jornada de la Consulta Municipal de Vecinos.

“La Constitución política permite desistir ante cualquier acción que se de carácter ilegal, entonces se debe respetar la libertad de expresión y libre determinación del pueblo de Asunción Mita y los vamos a defender”, agregó González.

Mientras Ruben Darío Flores, acotó que el proceso “era bastante democrático y limpio” , quien es auxiliar de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, en el departamento de Asunción Mita, al realizar su primera evaluación del proceso de consulta contra el proyecto minero “Cerro Blanco”.

“La población ha dado un ejemplo no solo para Asunción Mita, sino para todo el Oriente de Guatemala, que muchas veces los ciudadanos y ciudadanas son muy escépticos a estar organizados”, agregó, Flores Lima.

La jornada de votación en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, ha sido intensa, consideró la activista salvadoreña, Vidalina Morales, de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador, quien asistió invitada como observadora al proceso de consulta por la Comisión Municipal de Vecinos esperan 10 mil votos, aunque su meta es contar con 7 mil votos válidos.

“Nos han informado organizaciones sociales de Guatemala que ya se emitieron 3 mil votos, en un conteo preliminar a boca de urna y nos informaron que hubo dos anulaciones por tomar foto a la papeleta”, comentó Morales.

Las organizaciones ambientalistas: CRIPDES, ACAFREMIN, la Mesa Nacional Frente a la Minería y UNES, han acompañado todo el proceso de consulta y votación a partir de la experiencia del movimiento social que permitió la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país.

Asimismo, Mirna Rivas, de Mujeres Ambientalistas de El Salvador, agregó, que observaron algunas deficiencias como un padrón electoral no actualizado y que la empresa minera en un centro de votación estuvo ofreciendo dinero, pero son observaciones que tendrán que verificar al final del proceso.

“Esperamos que nadie se preste a este tipo de situaciones para incidir en la votación, en lo personal como organización nos sentimos satisfechos y reconocemos con respeto este proceso democrático ciudadano que no quieren la explotación minera en su territorio y nosotros lo decimos claramente queremos un NO a la minería”, sostuvo Rivera.

“Lo importante es que los proyectos de minería lo decida la población y esto va a trascender no solo en Asunción Mita, sino a través del país. Porque por primera vez, se realiza una Consulta Municipal de Vecinos”, dijo, Armando Teo Villeda.

“Lo bueno es que por primera vez, tenemos conciencia de participación y la otra es, esperar los resultados y que esto sea vinculante para el señor alcalde y su concejo municipal. Así como un indicativo para el gobierno central de nuestra posición contra la minería metálica”, indicó.

Para Teo, una decisión por el “SI” significaría un proceso de depredación ambiental “catastrófico” no solo para Guatemala, sino también para El Salvador con quien comparte aguas transfronterizas de la Cuenca Ostúa-Güija-Lempa.

“En el caso que se proyecte la operación de la mina, nuestros hermanos salvadoreños estamos hablando de 3.7 millones de personas que reciben el agua del río Lempa, y es el lago de Güija, quien abastece todos estos lugares.

Mientras, Antonio Flores Sagastume, coordinador de la Comisión Laudato Si de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, señaló que el trabajo de 6 meses entre las comunidades para la participación ciudadana que aleje la posible tragedia de una minería a cielo abierto en Asunción Mita, esperan un resultado positivo para erradicarla.

“La gente ha ido entendiendo poco a poco el grave problema que nos traería esta industria y lo hicimos a través de oraciones, visitas de casa en casa y marchas para que la gente sepa que este proyecto nos va a ocasionar la muerte”, acotó.

“Este es un fruto de todo este trabajo que hicimos, y lo vemos con tantas personas votando para decir NO a la minería. Aquí en Tiucal, ha habido una disposición de la gente para salir de sus casas para votar, porque realmente no queremos la minería y confiamos que la gente va a decir NO a la mina y claro tener fe en Dios”, puntualizó Flores.