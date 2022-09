Población de Asunción Mita se preparan a consulta ciudadana

Gloria Silvia Orellana

@Diario CoLatino

La población de Asunción Mita, en el municipio de Jutiapa, Guatemala, se prepara para este próximo domingo 18 de septiembre a la “Consulta Municipal de Vecinos”, que decidirá el futuro cierre de la mina Cerro Blanco, que pretende extraer alrededor de 2,45 millones de onzas de oro y 10,3 millones de onzas de plata bajo el método de “tajo abierto”, que eleva el nivel de contaminación de aguas, suelo y aire por el uso de metales pesados.

El movimiento compuesto por el Consejo Parroquial de Asunción Mita, la Orden Franciscana Justicia y Paz por la Integridad de la Creación, el Colectivo Madre Selva de Guatemala, junto a, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), la Mesa Contra la Minería de El Salvador y las Mujeres Ecofeministas de Metapán, han trabajo en conjunto para que la consulta ciudadana se obtenga el “NO” para la minera canadiense Elevar Resources.

El interés de las organizaciones ecologistas salvadoreñas a el “NO” de los mitecos a la Mina Cerro Blanco, en Guatemala, se vincula a las aguas transfronterizas de ambas naciones que tan solo a una distancia de 165 kilómetros, se vería afectada la Cuenca Ostúa-Güija-Lempa. Y por tanto, impactaría el agua de 2.5 millones de personas del Gran San Salvador.

Junto a este trabajo se han unido a esta iniciativa ciudadana, otros colectivos como la Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango en Defensa del Territorio, por la Autonomía y la Libre Determinación de los Pueblos (ADH), quienes en un pronunciamiento público “rechazan de manera categórica la imposición del modelo extractivo que se expresa en la explotación minera”.

La ADH reiteró también que este “modelo extractivo” que afecta a los pueblos en donde realizan megaobras en sus territorios que se vinculan a intereses económicos a través de la explotación hidroeléctrica, monocultivos y otras expoliaciones de los bienes naturales de la gente.

“Esto solo ha beneficiado a las empresas extractivas, con la complicidad de las instituciones del Estado: y que en riesgo la vida de las personas y demás bienes naturales, en particular el vital líquido; por ello es indispensable la participación y articulación ciudadana, que se expresa en el ejercicio de derechos colectivos sustentados en legislación nacional”, reiteraron.

En cuanto al ejercicio ciudadano de la Consulta Municipal de Vecinos, la ADH, felicitó la propuesta, y ejecución de una votación libre, soberana y secreta para que la población decida si es conveniente que la empresa minera Elevar Resources, explote la mina Cerro Blanco, bajo la metodología de Tajo o Cielo Abierto, que es considerada de las más letales por su nivel y radio de contaminación.

“Comunidades y organizaciones y pueblos se reunirán en Asunción Mita el domingo 18 de septiembre enarbolando la bandera de la dignidad, a través de la consulta de vecino, en manifestación de rechazo a toda actividad minera en su territorio. Y como Asamblea Departamental de Huehuetenango, respaldamos la Consulta de Vecinos como ejercicio participativo, democrático y pacífico”, manifestaron.

A las autoridades de gobierno la ADH pidió respeto a la autonomía municipal, a la libertad de emisión del pensamiento de la población, a la determinación de los pueblos y aceptar los resultados que se generen por la consulta de vecinos, los cuales están amparados en la Constitución de la república de Guatemala y leyes municipales.

“Saludamos a las comunidades, organizaciones y pueblos que siguen protegiendo el territorio y los bienes naturales y les exhortamos a mantener la lucha en defensa de la vida”, expresaron en su pronunciamiento.

Otros de los mensajes de apoyo al pueblo miteco fue el mensaje de Monseñor Benedicto Moscoso de la Diocésis de Jalapa, quien envió un mensaje de esperanza y apoyo para la jornada de votación por el “NO” a la mina Cerro Blanco, haciendo eco que el tema era “sumamente delicado”, y que requería de la decisión de una comunidad informada sobre un proyecto que tiene graves y serios señalamientos sobre el impacto ambiental.

“En lo personal esta actividad industrial extractiva -de entrada- me parece una ironía ofensiva y me preguntó ¿Cómo es posible que una Guatemala con oro y otros minerales valiosos viva en la miseria? ¿Por qué los beneficios no llegan a los pobres?, que siguen siendo más pobres”, señaló.

“Y me sorprende el entreguismo del Estado que con tanta benevolencia ha regalado sus valiosos minerales a grandes firmas internacionales, tal fue el caso en San Miguel Ixtahuacan en San Marcos y El Estor en Izabal”, señaló.

Sobre la consulta, Monseñor Mocosco hizo un llamado al pueblo miteco a expresar su desaprobación y demandar a quienes detentan el poder en la actualidad el cumplimiento de los derechos humanos y la Constitución de la república.

“Guatemala está sedienta de un desarrollo rural, entre otros temas para hacer de ella una nación próspera, bonita, justa y desarrollada para todos y no solo para unos pocos”, puntualizó Monseñor Moscoso.