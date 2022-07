PNC ingresa a oficinas de Alianza Nacional en busca de “pandilleros”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Con el pretexto de buscar pandilleros, miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) entraron y amedrentaron a las personas que estaban reunidas en las oficinas de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. El hecho ocurrió a las 6:30 p.m. del 8 de julio.

Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP) y representante de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, detalló que las oficinas están en el local de la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreño (UNTS), sobre la 27 calle poniente, San Salvador, y que en ese momento había una reunión de mujeres, pero la PNC explicó que habían recibido una llamada de que en ese lugar se tenía “una reunión de terroristas”, luego dijeron que era “una reunión de pandilleros”.

“Luego de unos minutos se retiraron y no detuvieron a nadie, probablemente porque no era o no estaba el objetivo que buscaban. Es una situación delicada que se vuelve peligrosa porque las autoridades envían personal policial a que ingresen sin ninguna orden legal a locales de una organización que hace señalamientos críticos al actual gobierno, eso se puede replicar a otras organizaciones”, afirmó Reyes.

La diáspora en Estados Unidos expresó su respaldo a la Alianza y manifestó que personas anónimas o inventadas puedan generar un cateo y violaciones a la ley, por lo que se hace necesario que el pueblo salvadoreño luche por la derogación del Estado de Excepción.

Todos los días, un sinnúmero de ciudadanos inocentes son detenidos injustamente, mientras las “ranflas pandilleriles” gozan de la protección del gobierno Bukele, dice el comunicado de la Diáspora.

La Nación Salvadoreña en el Exterior denunció el hecho represivo y violatorio de los derechos humanos contra miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, lo cual constituye una escalada peligrosa de el presidente Bukele contra las organizaciones populares que se movilizan para ponerle fin al estado antidemocrático perverso que está llevando al país al caos.

“La dictadura en El Salvador está usando el Estado de excepción para justificar la persecución contra personas organizadas en sindicatos, gremios, partidos políticos y contra todo aquel que se pronuncia y actúa desafiando a ese régimen de ultraderecha neoliberal y corrupto. Al dictador se le está acabando el circo mediático que mucha gente ya no cree”, señala el pronunciamiento de los salvadoreños en Canadá.

A la vez, hicieron un llamado a los organismos internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos como la ONU, OEA, y otras instituciones independientes a visitar El Salvador y constatar estas violaciones del régimen represivo instaurado en el país.

La Alianza Nacional El Salvador en Paz es una asociación conformada por diferentes agrupaciones sectoriales, cuyo objetivo es acompañar al pueblo en la lucha cívica y movilizaciones de calle.

En reiteradas ocasiones estas organizaciones han denunciado el desmantelamiento del sistema democrático en el país, la corrupción generalizada por parte de altos funcionarios del gobierno, así como los acuerdos secretos que el gobierno hizo con bandas criminales, cuyos líderes fueron designados como terroristas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de 2021.

Según la Alianza, desmantelando el Estado Democrático, el presidente Bukele ha tomado medidas autoritarias para aumentar su poder sobre la población y eliminar cualquier restricción institucional a su gobierno.

Estas prácticas inconstitucionales del gobierno han producido una corrupción pública y un nepotismo generalizado, además de limitar las libertades fundamentales.