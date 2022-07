PNC impide entrada de trabajadores a las instalaciones de la FESFUT

Rebeca Henríquez

Colaboradora

La problemática que atraviesa la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), por el allanamiento de la Fiscalía General de la República (FGR) por el supuesto delito de administración fraudulenta, lavado de dinero y activos, también tuvo repercusiones en los trabajadores de la federación, debido a que la mañana del lunes denunciaron que la Policía Nacional Civil (PNC) negó su acceso a las instalaciones.

Empleados de la FESFUT se concentraron afuera de las instalaciones de la federación ante la supuesta notificación de la Dirección de la PNC de no permitir el acceso a las instalaciones, debido al proceso que realiza la fiscalía, aún cuando la fiscalía les dijo el día viernes que podrían retomar las actividades de forma normal el día lunes.

“El día viernes la fiscalía nos entregó el edificio, nos dijeron que el día lunes nos podríamos presentar a nuestras labores” dijo Hugo Herrera, jefe del departamento jurídico de la FESFUT.

Herrera agregó que al no tener acceso a las instalaciones los procesos de la federación sufre afectación de una forma directa, frente al desarrollo de la tercera jornada del Apertura 2022 que estaba programada para el día miércoles.

Según el Sindicato de Trabajadores de la FESFUT (SITRAFESFUT), aproximadamente 115 familias quedarían desprotegidas al no desarrollar sus actividades laborales de forma normal, además, revelaron que solamente personas que formaban parte de un listado podrían ingresar a la federación más no, al edificio.

“Lo que pedimos es que se nos respete, queremos entrar a las instalaciones de la federación y no nos permiten, solo hay un listado para unas personas determinadas y no tiene que ser así. La FIFA no nos ha dicho que ya estamos castigados, no nos ha dicho que no podemos laborar; nos regimos por la FIFA, ellos nos van a decir sí seguimos o no seguimos”, finalizó Raúl Quijano, del SITRAFESFUT.