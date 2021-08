PNC agrede y retiene a periodistas

@DiarioCoLatino

Como “un mal entendido” catalogó El Noticiero de Canal 6 la retención y agresión que sufrieron varios comunicadores la mañana de este viernes, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) agredieron a periodistas quienes hacían su trabajo informando sobre la recuperación de un cadáver en la zona aledaña al mercado de San Miguelito, en San Salvador.

A pesar de que los propios comunicadores de El Noticiero de TCS también fueron víctimas de la arbitrariedad del actuar de la PNC, en su cuenta de Twitter, EN6 agradeció “la oportuna intervención del ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, y del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas para aclarar este mal entendido”, dejando así de lado, el hecho que atañe el ataque a la prensa.

Los comunicadores involucrados en dicha escena denunciaron que los agentes los retuvieron y decomisaron temporalmente un teléfono, es decir, cortaron el derecho que tiene cualquier ciudadano de informar.

Se conoció que un periodista de Diario El Mundo, dos camarógrafo de Telecorporación Salvadoreña (TCS) fueron los involucrados a quienes la Policía los acusó por presuntamente agredir a una mujer policía.

“A eso de las 9 de la mañana, nosotros venimos a hacer una cobertura normal de una víctima que estaba muerta en el Río El Arenal, y fue cuando empezaron las agresiones de parte de Inspecciones Oculares de la PNC, nosotros para evitar problemas, mejor lo que hicimos fue entrar por el lado del mercado, estando allí, nos empezaron a golpear, súper feo, dañándome totalmente la cámara, diciéndome que me iban a detener porque supuestamente yo había agredido física y verbalmente a una agente de la PNC, cosa no que no es cierta”, recalcó el camarógrafo de Teledos, Nelson Rodríguez.

Agregó que los agentes de la institución policial le manifestaron que él las llevaba de perder, “primero porque soy hombre, segundo porque ella es mujer y tercero porque es policía”, relató.

“Así como ellos andan trabajando, ganándose el pan, igual nosotros, eso es nuestro trabajo cotidiano, lo que venimos haciendo. En ninguna otra cobertura nos había pasado un caso igual, hasta hoy“, relató el joven camarógrafo.

Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), los comunicadores cuando ingresaron al mercado San Miguelito, los agentes de la PNC no habían colocado la cinta amarilla, aún así les dijeron que “no podían pasar”, posterior colocaron la cinta y a pesar de que los periodistas no estaban entorpeciendo el trabajo policial, una agente arremetió contra un camarógrafo de TCS, dañándole su equipo, fue en ese momento que el periodista de Diario El Mundo grabó lo sucedido y una mujer policía le arrebató su celular. Por lo cual fueron retenidos por una hora, obstaculizando así el trabajo de los medios de información.

Cabe recalcar que según los propios involucrados, estaban a una distancia de entre 200 a 300 metros de la escena donde se estaba recuperando el cuerpo.

Según el comparativo del Observatorio de la APES, en el 2020 en el mismo periodo, se ha duplicado la cifra de casos al año 2021, violentado no solo los derechos de los periodistas, sino también a la libertad de expresión y prensa. Con el reporte de 63 casos para el año pasado. Y 167 casos, para 2021.