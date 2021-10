PNC admite usurpación de identidad en Chivo Wallet, y robo de bono 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En los últimos días ha sido frecuente la denuncia en redes sociales de personas que no han descargado la billetera electrónica Chivo Wallet, pero al consultar su número del Documento Único de Identidad (DUI) ha sido utilizado por desconocidos para abrir una cuenta en la aplicación, es decir, alguien usurpó su identidad para robar el bono de bienvenida por $30 en bitcoin otorgado por el gobierno. Aunque, cuando el presidente Nayib Bukele impuso esa moneda afirmó que “tenía todas las garantías y seguridad”.

Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC), admitió que ya recibieron denuncias por ingresos fraudulentos a la Chivo Wallet, donde desconocidos suplantan la identidad para sacar el dinero de otros beneficiarios, con lo cual incurren en el delito de fraude informático, sin embargo, no detalló el número de denuncias, pero, se suponen que son muchas. Entre los delitos que podrían configurarse están el hurto de identidad, divulgación no autorizada de datos confidenciales y utilización de datos personales.

“Hay una serie de denuncias que ingresan a las cuentas de otros a nivel del sistema financiero como también en la aplicación Chivo Wallet, hay que decirlo, este tipo de personas conocen la tecnología y se aprovechan de sus habilidades, si algunos creen que estos delitos informáticos van a quedar impunes, no va a ser así, en los próximos días habrá resultados”, aseguró.

Me acabo de dar cuenta que han usado mi número de DUI para registrarse en la Chivo Wallet. Le pedí a un colega que tiene instalada la app que intentara transferirme $1 con mi número de DUI y ya aparece registrado con un cheque en verde, si aparece con una equis en rojo, todavía no ha sido registrado. ¿A dónde es que hay que ir y poner la denuncia?, publicó Carlos Ramos, en redes sociales.

Otra persona afirmó no haber descargado la aplicación, pero al verificar su número de DUI comprobó que ya aparece activa en la plataforma, se mostró preocupada porque alguien desconocido utilice su identidad, “es peligroso que luego podríamos estar envueltos en casos de extorsión o transacciones de dinero ilícito, porque no sabemos quién está haciendo uso de nuestra identidad”, recalcó. Asimismo, el abogado Enrique Anaya denunció, a través de redes sociales, que utilizaron el número de su DUI para registrarlo en la Chivo Wallet, sin que él lo haya hecho ni autorizado, por lo cual acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) y Defensoría del Consumidor (DC) para avisar de esa situación, no por los $30.oo que alguien hurtó, sino porque esa cuenta podría ser utilizada para actos ilícitos.

“Si su DUI ha sido utilizado para abrir una cuenta a su nombre, esa cuenta puede estarse utilizando para transferencia de fondos provenientes del narcotráfico, venta de armas, trata de personas y corrupción, lo más grave no se trata del hurto de $30 de fondos públicos, sino del uso de sus datos personales. Ante lo masivo del fraude ya admitido por la PNC, la FGR, DC y Corte de Cuentas deberían actuar, sobre todo a través de facilitar las denuncias. Parece que no se trata de casos aislados, sino de una acción delictiva a gran escala, propia de mafias, el responsable es el gobierno porque arma una app con más hoyos que las calles de San Salvador, y, es incapaz de resguardar nuestros datos confidenciales”, destacó el abogado.

Mientras tanto, la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, pidió que la empresa encargada de la Chivo Wallet haga las aclaraciones pertinentes de las limitaciones de seguridad que es necesario tener en cuenta al descargar la aplicación, para el uso y prevención del secuestro o usurpación de datos.